O ülkede yatakta yatan hastaya görülmemiş şiddet!

Hindistan'da bir devlet hastanesinde yaşanan olay infial yarattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:29
New York Post'un haberine göre, solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatırılan bir hasta, kendisiyle saygılı konuşulmasını istediği gerekçesiyle doktor tarafından defalarca yumruklandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

"TU" HİTABI TARTIŞMA ÇIKARDI, ŞİDDET PATLADI

Olay, Kuzey Hindistan'daki Shimla kentinde bulunan Indira Gandhi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde (IGMC) meydana geldi.

36 yaşındaki Arjun Panwar, nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Tetkiklerin ardından dinlenmesi istenen Panwar, hastane yatağında istirahat ettiği sırada Kıdemli Asistan Doktor Raghav Narula ile karşı karşıya geldi.

Panwar'ın iddiasına göre doktor, kendisiyle konuşurken Hindu dilinde yabancılara karşı küçük düşürücü ve saygısız kabul edilen "tu" hitabını kullandı.

Hasta bu üsluba itiraz etti. Ve işte ne olduysa o anda oldu.

"AİLENE DE BÖYLE Mİ KONUŞUYORSUN?" SORUSU SONRASI DAYAK

Arjun Panwar, Hint basınına şu ifadeleri kullandı:

"Testlerden sonra doktorların tavsiyesiyle göğüs hastalıkları servisindeki boş bir yatağa uzandım.
Raghav geldi, raporlarımı sormaya başladı ve bana 'tu' diye hitap etti.
Kendisine ailesiyle de böyle konuşup konuşmadığını sordum.
O anda üzerime saldırdı ve beni dövmeye başladı."

KAMERALAR KAYITTA: YATAKTAKİ HASTAYA YUMRUK YAĞMURU

O anlar bir hasta yakını tarafından kayda alındı. Görüntülerde:

  • Doktorun hastaya defalarca yumruk attığı,
  • Hastanın başını ve yüzünü korumaya çalıştığı,
  • Çevrede kimsenin müdahale etmediği açıkça görülüyor.
Görüntülerin yayılmasıyla birlikte olay ülke genelinde büyük tepki topladı.

HASTANE ÖNÜ KARIŞTI: "HEMEN TUTUKLAYIN!"

Saldırının ardından Arjun Panwar, polise giderek resmi suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine hastanın yakınları ve arkadaşları hastane önünde toplandı.

HASTASINI DÖVEN DOKTOR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kalabalık, doktorun derhal tutuklanmasını, aksi halde hastane içinde süresiz greve gidileceğini açıkladı.

HASTANE YÖNETİMİ GERİ ADIM ATTI: DOKTOR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Artan baskılar sonrası hastane yönetimi harekete geçti.
IGMC Başhekimi Rahul Rao, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıdemli Asistan Doktor Raghav Narula, ikinci bir emre kadar görevden uzaklaştırılmıştır.
Ön incelemede kusurlu bulunmuştur."

Rao ayrıca, eyalet Sağlık Bakanı'nın olayla ilgili ayrıntılı rapor talep ettiğini ve ön raporun hükümete gönderildiğini açıkladı.

POLİS DEVREDE: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Indian Express'in aktardığına göre polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturmayı yürüten polis yetkilisi Dilip Kumar, şu açıklamayı yaptı:

"Arjun Singh'den bir şikâyet aldık. Olayın hangi koşullarda gerçekleştiğini araştırıyoruz. Suçlanan doktorların ifadeleri alınacak."

DOKTOR SUÇLAMALARI REDDETTİ: BEN SALDIRMADIM

Görüntülere rağmen Dr. Raghav Narula, suçlamaları reddetti. Narula, basına yaptığı açıklamada kendini şöyle savundu:

"Hastaya saldırmak gibi bir niyetim yoktu. Hasta bana önce kaba davrandı. Kendi tarafımı polise anlatacağım."