O ülkede yatakta yatan hastaya görülmemiş şiddet!

"AİLENE DE BÖYLE Mİ KONUŞUYORSUN?" SORUSU SONRASI DAYAK

Arjun Panwar, Hint basınına şu ifadeleri kullandı:

"Testlerden sonra doktorların tavsiyesiyle göğüs hastalıkları servisindeki boş bir yatağa uzandım.

Raghav geldi, raporlarımı sormaya başladı ve bana 'tu' diye hitap etti.

Kendisine ailesiyle de böyle konuşup konuşmadığını sordum.

O anda üzerime saldırdı ve beni dövmeye başladı."