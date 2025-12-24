O ülkede yatakta yatan hastaya görülmemiş şiddet!

POLİS DEVREDE: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Indian Express'in aktardığına göre polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturmayı yürüten polis yetkilisi Dilip Kumar, şu açıklamayı yaptı:
"Arjun Singh'den bir şikâyet aldık. Olayın hangi koşullarda gerçekleştiğini araştırıyoruz. Suçlanan doktorların ifadeleri alınacak."
DOKTOR SUÇLAMALARI REDDETTİ: BEN SALDIRMADIM
Görüntülere rağmen Dr. Raghav Narula, suçlamaları reddetti. Narula, basına yaptığı açıklamada kendini şöyle savundu:
"Hastaya saldırmak gibi bir niyetim yoktu. Hasta bana önce kaba davrandı. Kendi tarafımı polise anlatacağım."