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HAŞMET BABAOĞLU
İşler sarpa sarıyor!

İşler sarpa sarıyor!

02.03.2023, Perşembe
Biz yer kabuğundaki sarsıntılarla yıkılmış ve acıyı bağrımıza gömüp enkazı kaldırmakla meşgulken...
Dünya da Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın artçı sarsıntılarıyla boğuşmakta...
Kelimeler ve deyimler ne tuhaf şeyler değil mi?
Mesela "24 Şubat'ta birinci yılını tamamlayan savaş" diyoruz...
Baktım, hemen herkes Ukrayna krizi üzerine yazılarına böyle başlamışlar...
Bir "doğum"dan söz eder gibi yaşını sayıyor gibiyiz. Bu korkunç "yaratık" daha serpilecek, büyüyecek; küresel sistemin kanını emecek...

***

ABD, Avrupa ve Rusya'yı sıkıştırıp bir yandan da Çin'e gözdağı verdiğini düşünüyordu...
Avrupa, şimdilik kul köle...
Bu kadarı Washington'un çok hoşuna gidiyor. Ama sonrası için işler karışık.
Üstelik Ukrayna, Batı yardımları olmadan ayakta duracak gibi değil...
Ocak ayından itibaren ABD'nin etkili çevrelerinden "Savaş daha fazla uzamamalı" sesleri yükselmeye başladı.
Lakin böyle büyük bir operasyon için "kafası iyi" adamlara görev(!) verirseniz, eninde sonunda tatsızlık çıkar. Nitekim Zelenski geçen gün ABD'ye aba altından 3. Dünya Savaşı sopasını gösterdi: "Bizi güçlü biçimde desteklemezseniz, oğullarınız ve kızlarınızı Avrupa'da ölmeye göndermek zorunda kalacaksınız!"
Şimdi Amerikan kamuoyu kaynıyor, "Ne yaptık biz?" diye...

***

Hiç öylesi böylesi yok!
Artık jeopolitik her şeyden daha önemli.
Ekonomiymiş...
Serbest ticaretmiş...
Buralarda oluşan sorunlar hep ikincil planda kalacak.
Kıtlık apaçık oluncaya dek belki böyle sürecek.
"Sade insan" için ne fena!
Bunu kimbilir kaç kez yazdım, bir daha tekrarlayayım: Her şey geçen yüzyılda yaşanan iki ayrı dünya savaşının öncesine çok benziyor.

***

Putin'in son konuşmasında Hindistan'dan müttefik gibi bahsetmesi Batı'nın moralini fena bozdu...
Basit bir olay değil.
Oysa Çin'e karşı Hindistan kartına çok güveniyorlardı. Öyle ki "yeni ekonomi"nin bütün dev şirketlerinin başına Hintlileri getirmişlerdi.
Şimdi Çin'den nefret eden Hindistan'ı bile kaybetmek üzereler.
Söyleyin, bu kavga karakolda bitmez mi?

***


NOT DEFTERİ
Gücümüzün, kazanma hırsımızın kaynağını düşmanın bize karşı beslediği kin meydana getirmelidir. Düşman bize kızıyorsa doğru yoldayız! (KEMAL TAHİR / Notlar-12)

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