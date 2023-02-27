Şimdi depremin yerle bir ettiği rezidansların, sitelerin, apartmanların reklamlarına baktınız mı hiç?reklamlarında en sevilen kelimelerden biri ""tür, malum.Toplum olarak aklımızı "la bozduğumuzu iyi bilirler.Düşlediğimiz (bazen hayal, bazen rüya) hayatın satın aldığımız konut yoluyla gerçekleşeceğine bizi inandırmak isterler.Nasıl olsaya...Satış ofisinde asgari ücrete çalıştırılan bir genç bize "dediğinde, gevşeyiveririz...

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Ama kelimeler tek başlarına hiç de sağlam malzeme değillerdir.Düşler de öyle...Kimin aklına gelirdi "" diye pazarlanan 250 daireli'ın lego gibi üstüste devrilip yüzlerce insana mezar olacağı?Düşten uyanma zamanı geldiğinde çok geç olabiliyor.

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Şimdi acılar, sancılar içinde birçok şeyi baştan öğrenmeye çabalıyoruz...Şükür ki...Sadece fay hatlarını değil...Sadece doğru inşaat tekniklerini değil...konusunuda sorgulamaya başladık.Özellikle" ilearasındaki farklara da baktığımız da...Yıllardır vurguladığım" ile "in nasıl farklı yerleşimler olduğunu anladığımızda...Asıl o zaman bu büyük yıkımdan bir "" çıkartabileceğiz.

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Farkındayım...

Yeni barınma ve yerleşme modelleri konusu konuşulurken...

Bazen ütopik olmakla eleştirilen fikirler de ortaya geliyor.

Mevcut ekonomik sistem ve demografi içinde kıyı köşe kalabilecek tasarılar dile getirildiği söyleniyor.

Olsun!

Öyle de olsun!

Çünkü çok zamandır meselelerimize bakışımızdaki "darlık" bizi boğuyordu.

Oysa ufkumuzu açmak için hem derine, hem düne (geleneğe) hem de geleceğe doğru uzanmamız gerek.

Yeter ki, yaşadıklarımıza karşı dürüst olalım ve sorgulayalım.

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NOT DEFTERİ



Bizim milletin tecrübeye dayanan bazı sözleri mevcuttur ki onlara muhakkak inanmak lazım. Mesela bunlardan birisi: "İyi iş uzarsa kötüye, kötü iş uzarsa iyiye döner"dir. (KEMAL TAHİR / Notlar-15)