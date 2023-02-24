Muhammed İnan'ın o tertemizgülümseyişine bakakalıyorum.Siz de videoyu dönüp dönüp izlemişsinizdir, eminim.Yardım ekibinden biri "Niye başkalarına dağıtalım?" diye soruyor."Başkalarının olsun da, onlara da kısmet olsun" diyor Muhammed.Daha sonra kırık dökük bir çadırın önünde arkadaşlarıyla birlikte gazetecilere poz verirken, açıklamış:Bölgede yetişkinlerin zihinleri bulutlu,kederin yükü bütün ağırlığıyla üzerlerineçökmüş, dilleri dolanıyor. Fakatçocuklar başka, pırıl pırıl gülümsüyorlar.

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"Annem öğretti, hep iyilik yap, iyi ol dedi" diye anlatıyor küçük Muhammed;İşte orada duruyorum.Bizim taraflarda çocuklarını okula gönderirkendiye defalarca tekrarlayan anneler düşüyor aklıma...Arsada top oynarkendiyetutturan mahalle toramanlarını hatırlıyorum.Sınıfta tokası kaybolunca bütün okulu birbirine katan kent prenseslerini düşünüyorum.

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Başka görüntüler de var...Selçuk Bayraktar'adiyen depremzedemesela, bizi şöyle kuvvetlice sarsıpkendimize getirir mi?Milletvekili "Amca yorulma otur" deyincediyen yaşlı depremzedeyi gördünüz mü?Bizi geçtim...buinsanlara bakıp her şeyi en baştan tartıpdeğerlendirmeye karar vermişlermidir acaba?

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Çadırının önünde yardım için gelen ekipleri karşılayan o dedenin "Buna da şükür" derkenki haline bakan bir dostum, "Bu amcanın hakkını yiyeni Rabbim kahru perişan etsin" diye mırıldanırken haksız mıydı?

Bizler...

İçten içe utanarak da olsa her gece sıcak yataklarına giren bizler...

Külahı önümüze koyup düşünecek, yüzleşecek, hesaplaşacak çok şeyimiz var.

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NOT DEFTERİ

Şimdiye kadar hiçbir fotoğrafta doğal, yani gerçek ve hakiki bir insan görmedim, tıpkı şimdiye kadar hiçbir fotoğrafta gerçek ve hakiki bir doğa görmediğim gibi. (THOMAS BERNHARD / Yok Etme)