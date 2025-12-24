Viral Galeri Viral Tıkla Kasım Garipoğlu uyuşturucu partilerinin şifresini yalının havuzuna yazdı: Divine Circus

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında firari olarak aranan iş insanı Kasım Garipoğlu ile ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Garipoğlu'nun yalısındaki havuzun tabanına, ünlüler arasında uyuşturucu partilerinin sembolü haline gelen ve 'Kutsal Sirk' anlamına gelen şirketinin adı olan 'Divine Circus' yazdırdığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, partileri gizlemek amacıyla kurulduğu öne sürülen şirketin resmi adresinin de yalının müştemilatı olarak gösterildiği tespit edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 06:42
Ünlülere yönelik yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında firari olan ve tüm mal varlığına el konulan iş insanı Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir uyuşturucu partisi verdiği Yeniköy'deki yalısını havadan görüntülendi.

Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi Yalı Sokak'ta bulunan yalıda ünlü isimlerin de katılımıyla uyuşturucu partileri düzenlendiği, Garipoğlu'nun şoförünün itiraflarıyla deşifre olmuştu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre görüntülenen yalının havuzunun zemininde kırmızı harflerle 'Divine Circus' yazısının bulunması dikkat çekti.

"Kutsal sirk" anlamına gelen bu sözün, Garipoğlu'nun ortakları arasında bulunduğu şirketin adı olmasının yanı sıra, sınırların zorlandığı uçuk kaçık partileri de sembolize ettiği belirtildi.

ÖZEL TEKNE
Ayrıca yalının iskelesine demirlenmiş 'Divine Circus' isimli teknenin ise parti organizasyonları için özel olarak tasarlandığı belirlendi.

