Kasım Garipoğlu uyuşturucu partilerinin şifresini yalının havuzuna yazdı: Divine Circus
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında firari olarak aranan iş insanı Kasım Garipoğlu ile ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Garipoğlu'nun yalısındaki havuzun tabanına, ünlüler arasında uyuşturucu partilerinin sembolü haline gelen ve 'Kutsal Sirk' anlamına gelen şirketinin adı olan 'Divine Circus' yazdırdığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, partileri gizlemek amacıyla kurulduğu öne sürülen şirketin resmi adresinin de yalının müştemilatı olarak gösterildiği tespit edildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 06:42