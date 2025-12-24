Viral Galeri Viral Tıkla Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Arif Ulu'dan Sultan Nur Ulu'ya şok mesaj: "Sen öldürdün"

Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni detaylara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Gülter'in annesini camdan aşağıya attığını öne süren Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun, kızına gönderdiği mesajda 'Güllü'yü sen öldürdün' diye mesaj attığı ortaya çıktı. Ulu'nun kızını kaçırmaya yönelik yaptığı telefon görüşmelerinde de 'Kızım yurtdışına kaçacaksa ben kaçırırım' ifadelerini kullandığı belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 07:08
Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada; Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü camdan aşağıya attığını dile getirdikten sonra ev hapsi verilerek serbest bırakılan Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun kızına, Güllü'yü kastederek "Sen öldürdün" mesajı attığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan ve serbest bırakılan Arif Ulu'nun ifadesine ulaşıldı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le Sultan Nur Ulu'nun arkadaşlığını Güllü'nün ölümünden bir-iki ay önce öğrendiğini dile getiren baba Ulu, birkaç kez kendisiyle telefonla görüştüğünü ve merhabalaştıklarını açıkladı. Baba Ulu, Güllü'nün ölümünü bir arkadaşı vasıtasıyla öğrendiğini ve Güllü'nün hayranı olduğu için arkadaşının kendisine haber verdiğini söyledi.

'DÜŞME ANINI GÖRMEDİM' DEDİ
Sabah'ın haberine göre Güllü'nün yüksekten düştüğü sırada aynı odada kızının da olduğunu televizyondan öğrendiğini aktaran baba Ulu, kızının olay gününü kendisine şöyle anlattığını aktardı: Olay günü kızımı aradım, bana konuşacak durumda olmadığını, Güllü'nün düştüğü olayı hatırlamadığını, görmediğini, olayın kaza olduğunu söyleyince o gün kapattık. Sonraki konuşmalarımızda ben olayı sorduğumda bana olayı, önce yemek yediklerini, sonra film izlediklerini, oyun oynadıklarını, Tuğyam'la birbirinin saçlarını ördüklerini, sonra da Tuğyan'ın odasına geçtiklerini söyledi. Ardından Güllü'nün odaya geldiğini, roman havası oynadıklarını, geçirdiği kazadan dolayı alnından cam parçası çıktığı için o anlarda aynaya baktığını, Tuğyan'ın önünde olduğunu için görüş açısını kapattığını, ses duyunca Güllü'nün düştüğünü fark ettiklerini anlattı.

KORKUTMAK İÇİN MESAJ ATTIM
Kızına 'Sen öldürdün' mesajını korkutma amacıyla attığını söyleyen Ulu, "Hem bir şey biliyorsa söylesin hem de bana biraz daha saygılı olsun diye bu şekilde mesaj attım. Korkutmak için attım. Bu süreç boyunca Tuğyan ve Sultan'la birlikte olduğum zamanlarda Güllü'nün ölümüne neden olduklarına dair bir konuşmalarını duymadım ve ölümüne sebep olduklarına dair bir şey hissetmedim. Kızım da böyle bir şeyi görse mutlaka söylerdi. Eğer baskı altında kaldıysa da mutlaka söyler" dedi.

