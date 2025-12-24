Viral
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Arif Ulu'dan Sultan Nur Ulu'ya şok mesaj: "Sen öldürdün"
Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni detaylara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Gülter'in annesini camdan aşağıya attığını öne süren Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun, kızına gönderdiği mesajda 'Güllü'yü sen öldürdün' diye mesaj attığı ortaya çıktı. Ulu'nun kızını kaçırmaya yönelik yaptığı telefon görüşmelerinde de 'Kızım yurtdışına kaçacaksa ben kaçırırım' ifadelerini kullandığı belirtildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 07:08