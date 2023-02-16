Sizi dinlemiyoruz sanıyorsunuz...Yanılıyorsunuz.Sarsıntının ve yol açtığı yıkımın kulaklarımızı tırmalayan uğultusuna rağmen...Ne çok lafınız var, ne çok saçmalamanız...Biliyoruz.

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Bizimle birliktedemenizi beklemiyoruz.Dünyanızda olmayanın dilinizde olması bizi rahatsız eder zaten; samimi olmanız tercihimizdir.Şairin dediği gibiAma enkazdaki canlar kurtarılırken hiç değilse...Ve dinleyin...Madenciler, itfaiyeciler, sağlıkçılar, arama kurtarmacılar Allah'ın büyüklüğüne şahitliklerini haykırıyorlar.

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Hayır!Dinlemenizcan vermez, pek umudum yok!Amabir katkısı olur.Bir umut ama belki utanma duygunuzun kıpırdanmasına sebep olur.Kitaplardan, sloganlardan, İnstagram postlarından başınızı kaldırıpı tanımanıza vesile olur.Bir an için...

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Biliyorum...Ne kadar ecnebi varsa, sizi korkuttu bu cümleden...Önünüze özel tasarlanmış haber görüntüleri koydular, günde beş vakit işittiğiniz ezanda söylendiğini bile unutturdular.Ama bilin ki...Ne bekliyorsunuz?Depremin üzerinden yüz küsur saat sonra enkazdan çıkarılan insanların başındadenmesini mi?..Hemen oracıkta UMKE ve JAH'ın toplanıp bilimsel bir "deprem sempozyumu" düzenlemesini mi?..

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Durun!Duramıyorsanız, ortalıktan kaybolun!Bu kadar patırtı bu acıya fazla...