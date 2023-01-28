Bir üniversite hocası sosyal medyada yazmış: "Vize 20, final 30, büt 35. Üstelik sınavlar hep test, kanaatim falan yok. Hâlâ kapıma dayanıp ben iyi yaptım, neden böyle not aldım diyorlar. Her sınavda kâğıdını gösterdiğim halde.

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Yıllarımızıdiyerek geçirdik.Sonra yeni bir kuşak geldi.İlk bakıştadiyorsun.Oysave haklılık inancı...Ya daHepsi böyle mi? Hayır! Üniversite yıllarına hem ailede hem de sokakta hırpalanarak gelen gençler daha farklı. Kendileri dahil hiçbir şeye artık güvenleri yok!

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Geçenlerde gördüm, 2011'de şöyle bir not düşmüşüm defterime...Bir anne tanıyorum; "özgüvenli olun" deyip duruyordu çocuklarına. Ama o kadar üstlerine düşüyordu ki, onlara güvenmediği pek belli oluyordu. Çocuklar da kendilerine güvenmediler tabii! Yine de

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Yine aynı yıl düştüğüm ilgili bir başka not ise şöyle...Toplumların özgüven kültürü farklıdır. Bir Batılı kendisine güvenmek zorundadır; birey oldun, kendi kendine becer denir! Zorlu hayat yolculuğunda ona destek çıkacakyoktur! Biz ise en yakınlarımızdan başlayarak hep başkalarına bakar, başkalarına dayanırız. Ve ancakkendimize de güvenmeye başlarız.

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Şimdi durum ne peki?Gelip geçti hepsi...Neredeyse bütün toplumların, bütün gençlerin üzerinden global sersemleştirme ve hezeyan kültürü silindir gibi geçti.o kadar çok ki!

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Bu türden "teşvik edilmiş" haberler yeniden canlandılar, dikkatinizi çekiyordur.Doğru bir yanları da var elbette.Ama esas "numara"yı anlamak için belki de diğer haberlere bakmak gerek.Mesela şöyle bir haber başlığı daha açıklayıcı:Et yeme, etten kaçın, et üretimini bırak demenin "hince" yolları bunlar. Siz bıyık altından gülersiniz ama yeni yetme çağındakiler çok etkileniyor.