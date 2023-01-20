Çarşıya çıktım...Ne göreyim!Bir parti bir kaldırımda, diğeri karşı kaldırımda...Onlar çıktı, ben girdim kırtasiyeye...diye sordum;dediler mi?Kasadaki bey gülmeye başladı.diye cevapladı:

***

Diğer kaldırımda fırın var.Tezgâhtaki genç simidimi paketlerken kendimi tutamayıp sordum:Genç adam utangaç biçimde güldü;dedi;Sokak sakin yani...Uğraşacak çok işi gücü ve asla taviz vermeyeceğiduruşu var. Net!

***

Bir iki saat sonra deniz havası almaya aşağıya, çay bahçesine indim...Zamanında siyasette çok badireler atlatmış bir tanıdığım var, oradaydı; hanidemeyi sevenlerden...Akşener'in İmamoğlu'yla yan yana ve pek manidar afişlerini görmüş, dertlenmiş.diye söylenmeyebaşladı.Ankara'dan gelen haberleri anlattım.Ama aklı "Kemal Bey ne yapacak?" noktasına takılı kalmış.dedim, bozuldu."Berlin'le Londra kapışıyor, arada siz kalıyorsunuz işte!" diyecektim vazgeçtim.dememdaha doğru olurdu belki ama boş iş...

***

Dön baba dön, her seçimde aynı yere geliyorlar.Doğrusu...Gelmiyorlar, getiriliyorlar.İçeride onları yönlendiren bir dinamik yok,direktif vermeden hiçbir adım atmıyorlar.

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İşte size içinde 6'lı Masa vesaire geçen ve üstelik gündelik hayatın ta kendisinden kaynaklanan bir yazı!..

Mikro siyasetin bu cephesinin Ankara'daki hali de, sokaklardaki hali de böyle...

Ben bu tiplere yoğunlaşan dikkatimize kızgınım, malum.

Çünkü onlar yüzünden "kendimizi" konuşamıyoruz.

Çok ciddi küresel ve bölgesel meseleler var; kapımızın eşiğinde bekliyorlar.

Buna ferdi kalite ve tasavvur olarak hazır mıyız?

Ama sokak bunun da farkında...

Emin olun!

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NOT DEFTERİ

Sanki ruh, vücut mekanizmasını kandırıyordu: "İşleme, dur! Bu kadar çirkin hıyânetler gösteren bu dünya için çalışma!" (SAFİYE EROL / Ülker Fırtınası)