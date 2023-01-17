Geçen gün kulak misafiri oldum...diyorduanne.Oğlan da ofluyor pofluyor;diye karşılık veriyordu; "Tarımı yapay zekâ planlayacak; büyük şirketler yapacak, vasıfsız işçi çalışacak. Yani sen yine küçük bahçende iki domates ektiğinle kalırsın, abartma!"

***

Medyada yinelisteleri dolaşıyor...Üzerine yazılar döşeniyor.Bir yazı da benden olsun.Mesela desem ki...O listelere ailecek bakar bakar, sonra çocuğunuzu yineveyaokumaya gönderirsiniz...Yalan mı?

***

En son 2019'da üniversitelerimizdekibölümlerinin doluluk oranları yüzde 85'i bulmuştu.Şimdi nasıldır acaba?Ortalıkta "uluslararası ilişkiler" mezunundan geçilmiyor.Ne yapıyorlar peki? Hiç sormayın...Yüz binleri aşan iletişim mezunu ama sektör acaba her yıl 100 kişi olsun işe yeni çalışan alıyor mu?

***

Neyse konuyu dağıtmayalım...Gelecekte hem gelişmiş ülkelerde hem de ülkemizde iyi para kazanacak ve derhal iş bulacak mesleklerin başındavegeliyormuş.Bak şimdi!Yaşayıp göreceğiz...Tabii şunu biliyoruz...2050'de genç nüfuslu dediğimizŞunu da biliyoruz...Bizlerçokönem veriyoruz.O yüzdenyoluyla refakatçi, sıhhi tesisatçı, inşaat teknikeri gibi mesleklerin tercih edileceğine pek inanamıyorum.

***

Bu sağlık personeli, pratisyen hemşire, hasta hizmetleri gibi konuların her ülkede gözde mesleklerin üst sıralarında olması konusunda bir çift lafım daha var...

Bir de "işyerinde çalışana eziyet" konusunda bir liste yapılsa...

Aynı mesleklerin en üstte yer aldığını göreceksiniz.

Çok fena, çok!

***

NOT DEFTERİ

Umut nedir? Hayatta her şeyin bir sorun teşkil etmediğini unutmamak şartıyla, sorunlarla yüzleşmek umut eylemidir. Umut, kapı değil, bir kapı açılacağı hissidir. (REBECCA SOLNIT / Karanlıkta Umut)