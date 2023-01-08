Biz buradayız ama evlerimiz nerede?

"O akşamüstü Antoni'yleönünde ayrıldık. Bütün ısrarlarınarağmen içeriye girmek istemedim.Ama bekleyip apartmanda ışığın yanmasını bekledim. 'İşte şurası' diye gösterdiği ikinci katın pencerelerine baktım, perdelerin arkasındaki gölgeleri gördüm vediye düşündüm, çünkü bizden, çocukluğumuzdan geriye kalanlar ya çürüyor yaya da bir müzede korunuyordu."

***

Şükran Yiğit'inromanında Krakow'dan söz ettiği bu bölümüokurken öylece durup kalmıştım.Anlatılanlardan, romanın kahramanlarından falan kopupdiye düşünmüştüm.Oysa birçok ülkede insanlar hâlâ o evlerde yaşayıp ölüyor ya da aileleri büyüyüp genişledikçe o evler yeni aile üyelerine yuva oluyordu.Çok uzaklara mı gidilmiş?İçiniz çektiğinizde dönüp görüyordunuz o evi.Hele akşamüstleri ışıklarının yandığı saatlerde, eşiğinde durup geçmişi hatırlamanın tadı bambaşkaydı.O evleri yok edince içimiz kuş gibi özgürleşti mi?Bilemiyorum.Ama düşündükçe hüzünleniyorum.

***

Bir zamanlar...Yirmi yıl öncesine kadar ne zaman Bursa'ya gitsem,evleri sayardım.Doğduğum evi görmek için...Yıkık döküktü her gördüğümde...Sonra pencerenin buğusunu minik ellerimle silip yemyeşil Bursa ovasına baktığım günler geliyordu aklıma...Çok şık apartmanlar yaptılar sonra...Sonra galiba onların şıklığı da silindi gitti, Nilüfer semtine taşındı şıklık denilen şey...Yeşil ovayı mahveden şıklık...Kuşağımdan kimsenin doğup büyüdüğü evler falan kalmadı.Yani...Öyle diyorlar, öyle dedik hep...

***

Bak şimdi!Şu sıralarda da Safiye Erol'unromanını tekrar okuyorum.anlatıyor bir yerde..."Meyillice yolu pek hızlı yürüdüğü için biraz durdu, denize, İstanbul tarafına baktı; manzara, lacivert üzerine kabartma işlenmiş bir harita gibiydi."Bazen gidiyorum.Hâlâ eskinin tadı var, sanki, biraz, olabildiğince, zorlarsan...