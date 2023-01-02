Külahı önümüze koyup düşünmemiz gerekir...Belki en başta da onlarca yıldır medyada sözü geçen biz gazeteciler yapmalıyız bunu...Yahu ne zamandan beri çalışanlara (emekçilere) bu kadarduran bir toplum olup çıktık?

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80'lerden bu yanaNasıl yamulduysa gündelik iktisata bakışımız...şimdi "yaasgari ücret zammı enflasyonun arttırırsa,ya EYT hakkı çalışma düzenimizi bozarsa"diye dertleniyor...

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Bir devar tabii...İş güç hayatımızdaki yerlerinin gücü yetmiyormuş gibi...Kolektif zihnimizi de güçlü biçimde yönlendiriyorlar.Yani asgari ücrete zam açıklandığından beri tv'lere çıkan ihracatçıları dikkatle izledim.Gözbebeklerimiz hani...Ülkemiz ekonomisini açık tutsun, büyümemiz devam etsin diye zenginleşmelerini canla başla alkışladığımız ihracatçılar..."Asgari ücret zammı sonrası üzerlerine binen yük uluslararası piyasada rekabet etme kapasitelerini zedeleyecekmiş."Aynen böyle dediler...

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Hele orta boyutlu şirketleriyle pandemi döneminde kazançlarına sekiz takla attıran işveren kesimi...Duyuyorum...Yılın son günlerinde...zamlar nedeniyle zordurumda kalacaklarını, bu çerçevede desteködemelerinden vazgeçtiklerini açıklamışlar.kapıda bekleyenmilyarlarca liralık otomobillerine binip gitmişler.

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Eğri oturup doğru konuşalım...Bazen sosyal medyada mavrası döndürülen türde bir "" sorunu yok bu ülkenin...Hayır!

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Yeni bir çağ geliyor.

Böyle devam edemeyiz.

Açgözlü işverenlerin yol açtığı sıkıntıları akılcı maliye tasarımlarıyla çözmek zorundayız.

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NOT DEFTERİ



Ben, dil alışkanlığıyla, 'Nasılsınız?' diyeceğim, siz de, 'İyilik sağlık' diyeceksiniz. Tam da 'iyilik sağlık' denecek zamandayız. ( KEMAL TAHİR / Yorgun Savaşçı )