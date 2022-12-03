Sunucu telaşla konuğunadiyor..."Sürdürülebilirlik" lafını etmeyen sunucuya ekrana çıkmama cezası veriliyor gibi bir durum var zaten, ona şaşırmıyorum.İçimden "Haydi sor sor!" diyorum izlerken.Konuk da zaten çok hevesli..Soru geliyor:Öylece kalakalıyorum. Keşke şöylesunturlu bir biçimde içindeki öfkeyidöken biri olsaydım diye geçiriyorumaklımdan.Bilmiyorum, bir anlığına da olsa rahatlar mıydım?

***

Kemal Bey artık hamburgercide partisini nasıl anlatmışsa, ona dadüşünürü Jeremy Rifkin'i vermişler.İster misiniz, birkaç aylığına iyice yeşillensinler, gıda endüstrisiyle kavgaya girişsinler ve dünya nüfusunun çokluğundan şikâyet etmeye başlasınlar!Zaten yaza seçim biter, onlar da Çeşme'de eğlencelerine geri dönerler.

***

Genç kadın iş çıkışı biraz da yorgunluk içinde kafasını dinlemek için servis minibüsünde öne oturuyor. Her seferinde arkadaki adamlardan of pof sesleri geliyor, genç kadın bunu fark ediyor ama kendisiyle bir ilgisi olduğunu düşünemiyor.Sonunda kıdemli bir çalışandan cep teline mesaj geliyor: "Canım, bizim serviste öne oturmamız aslında yasak, diğer kişiler kızıyor. Artık söyleyeyim dedim."Ne alaka? Cevap kısa ve öz:Statü, statü, statü...

***

Oturduğum yere yakın çarşı caddesine bakıyorum da...Diğer işler ve dükkânlardan kapananlar var ama tatlıcılar tam gaz ve içerileri de dolu.Uzmanların şeker konusundaki uyarıları dinlenmiyor belli ki...

***

Netflix'te uzun zamandır izlemek istediğim bir şey bulmakta zorlanıyordum.kısırdöngüyü kırdı. Bir psikoterapist ve danışanını anlatan belgesel ama zarif, samimi, zekâ ve ruh parıltılarıyla dolu... Meraklısı izlemeli.