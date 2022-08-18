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HAŞMET BABAOĞLU
Garip garip işler...

Garip garip işler...

18.08.2022, Perşembe
15 Ağustos 1461.
Tarihçilere göre Fatih Sultan Mehmed'in Trabzon'u fethettiği tarih...
Trabzon, Bizans'tan kalan son kale olarak kabul ediliyordu. (Bu Bizans adı da 19. yüzyıl uydurmasıdır.) Kuşatma sonrası anlaşma koşullarını kabul eden İmparator Davud, şehri hediyelerle birlikte Fatih'e teslim etmişti.
15 Ağustos bir süredir Fener Ortodoks Patrikhanesi'nin Trabzon Sümela'da "Meryem Ana'nın göğe yükselişi" ayinini düzenledikleri tarih olup çıktı.
Tarihler çakışabilir, diyeceksiniz.
Çakıştırılmasın, derim.
Hem bu çakışma neden Trabzon'da gerçekleştiriliyor?
Ayrıca şu da önemli soru: Sümela tarihi bir yapı mı "yaşayan" bir dini merkez mi?
Bölgede Ortodoks Hıristiyan falan da yok!
Hani derler ya...
Garip garip işler!

***

Maşallah baktım da...
Herkes nasıl da üniversite okumak istiyormuş.
Ortalıkta havai fişekler patlıyor bir nevi...
İkinci, üçüncü kez okumak isteyip kazananlar...
Meslek edinmiş, hatta mesleğinde ünlenmiş ama diploma şıklığının(!) eksikliğini hissedenler...
Kimse kusura bakmasın ama çocukları kıytırık ötesi bölümleri kazandığı için havalara uçan, hatta o bölümlere tonla para yatırmayı şimdiden taahhüt edenler...
Garip garip işler yani...
Boşuna yazıyormuşum, "Sizin üniversite sandığınız yer, aslında yüksek lise" diye...
Boşuna diyormuşum; "Bırakın üniversite diplomasına takılmayı; zaten dişe dokunur üç beş üniversite var, bunu da bilin!" diye...
Yahu niye okuyup okuyup "Vallahi haklısın ağabey!" diye mesajlar attınız o zaman?
Sonra sen kalk, "yüksek lise" bile olamayacak bir üniversitenin "kazandı" belgesini Twitter'a koy!
Gerçek şu ki, toplumca etiketlerle avunuyoruz.
Ha! İleri yaşlarda gireyim de bir şeyler öğreneyim diyenler ayrı; onlara helal olsun ancak öğrenmeye yarayan çok az bölüm var, onu da belirtmek boynumun borcu...

***

Yeğenim üç bin lira kira verdiği Kadıköy-Feneryolu taraflarındaki daireden çıktı.
N'apsın?
Çünkü ev sahibi 10 bin lira veren var diyordu.
Dün öğrendim.
Daire sadece bir ay bekledikten sonra 13.500 liraya kiraya verilmiş...
Nutkum tutuldu ki, bir daha düzelmez.
Garip işler, garip gelişmeler...
Bu fahiş kiralar konut sorunuyla ilgili değil, kendimizi aldatmayalım.

***

NOT DEFTERİ

Çürüdük hepimiz... Çürüdüğümüzün farkına varmadan çürüdük! (KEMAL TAHİR / Kurt Kanunu)

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