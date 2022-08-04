Baştan sona hakiki bir gerilim bütün dünyayaizlettirildi.Daha öncekilerden farkı tam da buradaydı...Bütün dünya Pelosi'nin uçağının rotasını anı anına cep telefonlarından takip ettiler...Ajanslara Çin'in Tayvan Boğazı'na doğru ilerleyen savaş uçaklarının videoları düştükçe yürekler ağızlara geliyordu.Bir yanda Doğu cephesinde (Ukrayna) savaş, bir yanda karışan Balkanlar, öte yanda Uzakdoğu'da ısınan atmosfer...

***

Önce şu iki noktayı belirteyim...ABD, bu kışkırtmayıSağlık Bakanı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, bir grup kimliği tartışmalı emekli subay ve daha geçen bahar 6 ABD Kongre üyesi, geçen ay eski ABD Savunma Bakanı, Tayvan'ı ziyaret ettiler.Bunlara Avrupalı parlamenterlerin ziyaretlerini de ekleyebiliriz.Demek ki, şunu söyleyebiliriz...Batı, sanki Çin'in bir biçimdenı; biryapmasını istiyor.Çin şimdilikyle durumu idare ediyor.

***

Pelosi'nin ziyaretini acaba farklı mı değerlendirmek gerekiyor?ABD, safların tamamlanmasını mı istiyor?Yani şöyle...Dünya ikiye ayrılsın;bir yanda,diğer yanda...Savaş çıkacaksa, bu ayrım üzerinden çıksın istiyor ABD.Pelosi'nin havaalanına inince yaptığı konuşma tamamen bu ayrımın üzerineydi, hesapsız olabilir mi?Dolayısıyla, çıkacaksalı akşamınet biçimde vurgulanmış oldu.Diyeceksiniz ki...Ben de soruyorum...Bu zokayı yutuyorsak modelin yenilenmesine gerek var mı?

***

Yazıyı kapatmadan şunu da sorayım ki...

Zihinlerimiz klişelerin konforunda uykuya yatmasın!

Mesele gerçekten Tayvan mı?

Her şeye rağmen büyük bir kışkırtma için Tayvan çok yavan.

O halde...

Şinzo Abe de garip bir cinayetle ortadan kaldırılmışken düşünmenin tam zamanıdır...

Yoksa Batı'nın Uzakdoğu'daki saatli bombası Japonya mı?

***



AYNA

Ben sana denize açılma demiyorum, açılacak olursan tufana bile katlan diyorum. ŞİRAZLI SADİ