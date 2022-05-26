, kim biliyor bunu, diye sorardı hep; kaç kişi biliyor?.."1908 Jöntürk İhtilali" diye bilinen 2. Meşrutiyet'in ilanından sonrakenarına düşülen notu kastediyordu.Sultan Abdülhamid'le dost bilinen(!) Alman İmparatoru'na o notta denir ki...Bu ifadenınbelki de ilk örneğidir...

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Muhalefet cephesi birdenbireestirmeye başladı, farkındasınızdır.Daha doğrusumalum vantilatör şimdi o yöndeçalıştırılıyor.Hepsinin üzerine...'nin "Abdülhamid romanı"nı tamamladığını; 1908 ihtilali ve sultanın 1909'da düşürülüşünü anlatan romanın önümüzdeki günlerde çıkacağını duyunca...Bazı şeyler kafamda oturmaya başladı.Neden?Çünkü semboller, benzetmeler, tarihe atıflar asla boşuna sahneye çıkmazlar.

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O halde artık bilelim...Uzantısı 1909'a bakarsanız, daha iyi anlarsınız.Yeniden "Jöntürkçülük" oynamak isteyenlerin güvendiği şey de bu olsa gerek!Eş dostla konuşuyorum...İttihatçıların garip biçimde yakın dostları olan Makedon çetecileri bilen neredeyse yok.Selanik'te başlayan örgütlenmedeki İngiliz, İtalyan ve Alman parmağını bilen pek az.

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Yine Attila İlhan'ı anmalıyım...

Hangi Batı'daki şu satırlarını mesela...

"Birdenbire bir inkılap yapıyoruz.

Jöntürk hareketi. Halkımızla hiç alakası yok. Alman İmparatorluğu not düşmüş:

'Bizim askerlerin yaptığı devrimdir.' İtalyanlar da diyorlar ki, 'Bizim masonlar bu işi örgütlediler' falan. Nitekim her ikisi de doğru. O kadar doğru ki, 1908'de Meşrutiyet ilan edilir, 1911'de İtalyanlar Trablusgarp'a çıkarlar. Yeni hükümet harp ilan etmez."

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NOT DEFTERİ

Aşırı yorucu işlerde bile eylemin kendisi bir tür boşa uğraşmaya, hatta boş oturmaya dönüşmekte. Becket'in Godot'yu bekleyen kahramanlarının artık milyonlarca çalışan insanı temsil ettiğini herhalde kimse yadırgamayacaktır. (GUNTHER ANDERS / İnsanın Eskimişliği)