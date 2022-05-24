Tarih defalarca göstermiştir...Karadeniz'de sular ısınıyorsa, bu sadece orada kalmaz.O yüzden Batı kıyılarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor.Adı NATO ama geçen hafta boyunca ABD ve Yunanistan donanması adalar arasında fink attı; adına da tatbikat dendi.Devlet elbette izliyor ama artık yurttaş olarak bizlerin degeldi.Olay uzo, muzo noktasını çoktan geçti.Düşünebiliyor musunuz?ABD donanmasının resmi sosyal medya hesabında,denildi.Bu lafın üzerinde durmayacaksak, neyin üzerinde duracağız?

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Çarşıda esnafla laflıyorum...Hepsinin zihnine şu soru takılıp kalmış durumda...Bir umut...arayışı...Ancak bu seferki kriz eski petrol krizlerine benzemiyor.Çünkü hem global enflasyon hem de "belirsiz ekonomik gelecek" perspektifi durumu değiştiriyor.Harcanan paranınesası ürünlerin işlenmesi, sevkiyatı vepazarlanmasına; yani çalışan maliyetini biryana bırakırsak, büyük ölçüde enerji harcamalarınagidiyor.Ve hangi uzmana sorsanız,diyor.Demek ki, yük sadece devletlerde değil...Bizlerin de "ferahlamak" için

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Medyasfer, "uyarıcı" ilaçları andırıyor.

Sürekli tedirgin ve teyakkuzda tutuluyoruz.

Doz alımında kesinti olduğunda elimiz ayağımız tutmaz oluyor; dahası, doz daha da artsın istemeye başlıyoruz.

Fakat önemli bilgiler satır aralarında gizleniyor; işitmeyelim, görmeyelim istiyorlar sanki...

Mesela kaç gündür, yabancı medyada maymun çiçeği virüsü hastalığının eşcinsel erkekler arasında yayıldığını okuyorum.

İki satır verip geçiyorlar; bizim medyada ise neredeyse hiç yer bulamadı.

Ama bakın!

Bu hastalığa dair haberlerin sarsıcı dozları sürekli artırılıyor.

Yani maksat aşırı doz vererek sersemletmekse, bunu başarıyorlar.

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NOT DEFTERİ

Hiçbir şey sadece "sadece"den ibaret değildir. "Sadece geçmişte kaldı" diye bir şey olmaz. Şimdiki zaman olmayan geçmiş, gelecek zaman olmayan şimdiki zaman yoktur. (GUNTHER ANDERS / İnsanın Eskimişliği)