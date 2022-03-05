Bir tür şiddetli geğirme sesi...İster istemez itici oluyor. Anlayışla yaklaşman imkânsız. Hele sık tekrarlanırsa... Yok, geğirmenin sık tekrarlanmasından söz etmiyorum.kelimesinin sık tekrarlanmasını kastediyorum. Şu sıralarda iyice arttı. Ama aslında yıllardır böyle... "Rus oligarklar" dendi mi, sanki ulusal/etnik bir tatsız özellikten söz ediliyormuş gibi bir hava doğuyor. Bir yüz buruşturma hali veya "görmemiş gibi yap ama yan cebime koy" sırıtması sarıyor herkesi... Boşunadiye tekrarlayıp durmuyorum. Tabii Jeff Bezos'un, Bill Gates'in, Mark Zuckerberg'in, Rockefeller'lerin falan hiç sıkıntısı yok.Tabii, tabii, anladık!

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"Oligark" kelimesinin şöhretinin arka planında çok hileler yatıyor. Bildiğimizkökünden geliyor aslında. Eski Yunanca'daki "yönetici azınlık" teriminden... Sanki bir tek Slav kökenliler zenginleşince oligarşikleşiyormuş,Ne numara! Ama yutuyoruz, yutturuyorlar! Oligarkın yatı denince tüyler diken diken, orada müthiş bir sonradan görmelik tespit etme falan... Jeff Bezos'un iki adet transatlantik boyutundaki yatına gelince, parayla teknolojinin buluşmasının ortaya çıkardığı şaheserler olarak görülüyorlar... Peki!

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eğilimlerini kontrol eden ünlüIMDB sitesi,'yi "Top 250List"inden çıkarmış. Niye? Rus diye...Ben size söyleyeyim... Aslında ötedenberi istedikleri buydu.İnançlı olduğuiçin... Filmlerinde derin meselelere eğildiğiiçin... Şimdi onun "Kurban" filminiizlemenin tam zamanıdır.

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"Ne saçma bir şey değil mi? Basitçe düşünmek bir akıllılık alameti iken yoğun, detaylı düşünmek ise delilik." (Lokman Baybars /