05 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu CUMARTESİ NOTLARI: Kelimeler ve hileler
HAŞMET BABAOĞLU
CUMARTESİ NOTLARI: Kelimeler ve hileler

CUMARTESİ NOTLARI: Kelimeler ve hileler

05.03.2022, Cumartesi
Bir tür şiddetli geğirme sesi... Gaaarkkk... İster istemez itici oluyor. Anlayışla yaklaşman imkânsız. Hele sık tekrarlanırsa... Yok, geğirmenin sık tekrarlanmasından söz etmiyorum. "Oligark" kelimesinin sık tekrarlanmasını kastediyorum. Şu sıralarda iyice arttı. Ama aslında yıllardır böyle... "Rus oligarklar" dendi mi, sanki ulusal/etnik bir tatsız özellikten söz ediliyormuş gibi bir hava doğuyor. Bir yüz buruşturma hali veya "görmemiş gibi yap ama yan cebime koy" sırıtması sarıyor herkesi... Boşuna "Kelimelerle savaşıyoruz, kelimeler üzerinden yeniliyor veya yeniyoruz" diye tekrarlayıp durmuyorum. Tabii Jeff Bezos'un, Bill Gates'in, Mark Zuckerberg'in, Rockefeller'lerin falan hiç sıkıntısı yok. Onlar çok ama çok zenginler ama oligark değiller! Tabii, tabii, anladık!

***

"Oligark" kelimesinin şöhretinin arka planında çok hileler yatıyor. Bildiğimiz "oligarşi" kökünden geliyor aslında. Eski Yunanca'daki "yönetici azınlık" teriminden... Sanki bir tek Slav kökenliler zenginleşince oligarşikleşiyormuş, yani onlar paralarıyla etrafı yönetirken, öteki ülkelerdeki sermaye sınıfları sadece paralarını yönetiyormuş gibi bir hava... Ne numara! Ama yutuyoruz, yutturuyorlar! Oligarkın yatı denince tüyler diken diken, orada müthiş bir sonradan görmelik tespit etme falan... Jeff Bezos'un iki adet transatlantik boyutundaki yatına gelince, parayla teknolojinin buluşmasının ortaya çıkardığı şaheserler olarak görülüyorlar... Peki!

***

Duygu yaşı pek aşağılarda seyreden Amerikalı sinemaseverlerin eğilimlerini kontrol eden ünlü IMDB sitesi, Tarkovski'yi "Top 250 List"inden çıkarmış. Niye? Rus diye... Ben size söyleyeyim... Aslında öteden beri istedikleri buydu. Tarkovski'yi çıkaracakları günü iple çekiyorlardı. Neden mi? Tarkovski sadece yönetmen değil, iliklerine kadar "insan" olduğu için... İnançlı olduğu için... Filmlerinde derin meselelere eğildiği için... Şimdi onun "Kurban" filmini izlemenin tam zamanıdır.

***

"Ne saçma bir şey değil mi? Basitçe düşünmek bir akıllılık alameti iken yoğun, detaylı düşünmek ise delilik." (Lokman Baybars / Saçlarımı Geri Verin)
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Avutsun bahaneler... 04.03.2022 Cuma
Bu politikacılar nereli olabilir? 03.03.2022 Perşembe
Tuzaktı, düştü! 01.03.2022 Salı
Tıka basa propaganda 28.02.2022 Pazartesi
Penceremi özlüyorum 27.02.2022 Pazar
Cumartesi Notları: Kelimelerin haysiyetiyle oynamayın! 26.02.2022 Cumartesi
Nasıl anlatsam da anlasan, bilemiyorum ki... 25.02.2022 Cuma
Garp cephesinde yeni bir şey var mı? 24.02.2022 Perşembe
Biraz tarih... 22.02.2022 Salı
İstanbul’u istiyorlar 21.02.2022 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA