Ekranlarda ciddiye aldığım bir ya da iki sohbet/yorum programı var. (Yalandan tartışma havası verilen programları izlemiyorum.) İşte bunlardan birinde yorumcu profesör şöyle diyor: "Dünyanın asıl sıkıntısı şurada ki, bir yandan pandemi etkisi sürerken eş zamanlı olarak gıda ve enerji tedarikinde sıkıntı yaşanmaya başlandı."Tek bir kelimeyle bile insanları yanıltabiliyor, akıllarını karıştırabiliyorsun... Sözünü ettiğin sıkıntılarolarak,ortaya çıkmadılar.Kaçmayın gerçeklerden, insanları kandırmayın!

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Tartışma programları dedim de... Aklıma hep Elias Canetti'nin o sarsıcı sözü gelir:

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Tartışmayı ağız dalaşı sandık... Bu esas yanlışımız. Ayrıca, siz rastladınız mı? Oysa karşılıklı güven içinde sürdürülen bir sohbet insana çok şey öğretir. Ama ne yaptık medyada? Sohbetleri de klişelerin "al gülüm ver gülüm"üne çevirdik, o çok fena işte!

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Dün'ndan söz ettim ya... 12 Mart rejiminin barajı gereksiz yatırım olarak gördüğünden kısaca söz etmem birçok okurumun tuhafına gitmiş. Oysa "ara rejimler" Türkiye'nin bağımlılığını garantileme rejimleridir. Muhtıracıların Nihat Erim hükümetinin Enerji Bakanı'nın ilk açıklamalarından biri şöyleydi: "Türkiye'nin bu kadar elektriğe ihtiyacı yok, elektriği toprağa mı vereceğiz?" Meraklısıde bakabilir. Donat,dergisinin o tarihte attığı bir başlığı da hatırlatır: "Türklerin onursal fiyaskosu... Bölgenin jeolojik yapısı baraj inşaatı için uygun değil."

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Dün sabah bir arkadaşımla laflıyorduk.dedi;Byung-Chul Han okumamış hiç. Birkaç kitabını tavsiye ettim. Han'ın "hız yüzünden her şeyin şimdiki zamanın içine tıkıştırılması ve bu yolla" tezini önemsiyorum.