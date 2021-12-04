Hürriyet'in internet sayfasında kocaman bir başlık: Haklı çıktı! Tabii bu başlığın yanında Uğur Şahin'in resmi var. Ama haberin içeriğini okuyunca ortada yeni bir şey olmadığını anlıyorsunuz. Bilinmedik, söylenmedik bir şey yok. O halde esas anlamamız gereken ne? Bir türkipiyle söylemek daha doğru olur:

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Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin arasına girip fotoğraf çektiren bir gazeteci dediye yazmış. Düşündüm taşındım bu cümlenin içinden çıkamadım. Ne alaka!... BioNTech'in bilinen mRNA aşılarından farklı bir özelliği var ve bu gazetecinin kulağına mı fısıldanmış? Yok, BioNTech'i Şahin buldu, o yüzden "milli" sayıyorum diye uyduruk kaydırık fikirler öne sürecekse,

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Ne diyorsunuz; yavaş yavaşyükselir mi? Susam öyle pahalanmış ki, iş o noktaya gidecek sanki. Zaten sık uğradığım bir fırında tezgâhın üzerine Rize simidi de koyulmaya başlandı. Bunu bir işaret mi saymalı?

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Hayır!İşin teknolojik yanı umurlarında değil.Oturduğun yerden para kazanma (birtür kumar) iştahı bu... Lise öğrencileribile kafayı buna taktıysa,

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Adamımnin yeni kitabı çıkmış.Hemen aldığım gibi kitapçının yanındakikafeye oturup okumaya başladım:"Yalnızlık üzerine bir kitap yazmayakarar verdim. Hayatım kötügittiğinde neden mutsuz olduğumuyazıyorum, böylece ruh halimle dalgageçmeyi başarıyorum." (Tek YalnızBen Değilim, Yapı Kredi Yayınları,2021)

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Çengel'de tıraşa geldim. İçeride gençler evlenme hazırlığındaki arkadaşlarıyla dalgalarını geçiyorlar. Damat tarafından alınacaklar listesi çok kalabalık. Belli çocuk bayağı ezilmiş listenin altında ama "Gelenek işte ağabey, ne yapacaksın!" diyor. Berberbirden kahkaha patlattı, sonra da "Abi" dedi,

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Zeynep Merdan'ın şu tweet'i zihnime kazındı kaldı: