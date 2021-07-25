Ballı yoğurt siparişinden vazgeçiyorum.ÇayHafifMalum, sıcakta sıcak içmek serinletiyor.Sonra birdenhızla Kanlıca'ya doğru kopup gelen tatlı biresinti.Bu iyi işte!Deniz kıyısındaki bir masada iki kız çocuğu dondurmalarını öyle iştahla yiyorlar ki, içlerindeki neşe kahvede oturan herkese yayılıyor, havadaki nemin baskısı hafifliyor.Yanımdaki sandalyeye koyduğum sırt çantamı açıp Kevin Barry'nin, adı pek güzel diye aldığımnu çıkarıyorum.Günlerdir sömürgecilik üzerine ve iklim mücadelesi denen heyulanın karanlık yönleri üzerine okuyorum.Üzerimde yüzlerce sayfanın ağırlığı var.Şimdi yeni kuşak İrlandalı yazarlardan birinin hafifçe dalgacı romanı bu ağırlığı atmama yardımcı olur mu?Edebiyatİnsanı İskenderpaşa Camii önünden bir ikindi vakti İspanya'nın güney ucunda Algeciras Limanı'nda bir geceye

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"Melankoli saatleri başlamakta. Geçmişi renkli bir beyefendinin dertleri bunlar.Böyle hem içlerinden, hem de birbirleriyle konuşan emekli(!) iki gangster romanın kahramanları...Feribotu beklerken dilleri çözülüyor.Onların ifadesiyle artıkBir ara şöyle bir konuşma geçiyor aralarında."- Çocuk oyuncağı olmayacak Charlie. Ölüm yani.- Nihai son mu sence?- Öyle olduğunu söylemiyorum. Yalnızca çocuk oyuncağı değil diyorum (...) Çiçekli bir çayır görüyorum diyemem. Bir an için bile öyle olduğunu söylemedim. Benim hayalimdeki ölüm, bir tür sükûnet.- Ne güzel diyor, Maurice, dinlendirici."

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Bu kadar yeter...Zatenbardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor.Oysa'da nem havada görünmeyen bir bulut gibi asılı duruyor.Yoğurt mu, kahve mi?Sade kahvemi söylüyorum.Biraz dakarıştırayım...Özlem üzerine yazdıkları hep canımı yakıyor.Defterime not almışım mesela..."Özlem"Özlemİyi ama böyle bir özlemim yok benim!Kahvemden bir yudum alıp etrafıma bakıyorum...Dünyaya geldim geleli hep burada oturuyormuşum, hep tam şudaymışım gibi hissediyorum.