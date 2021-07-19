Herkes ağzının içine bakıyor...Ama bir dediği öbürünü tutmuyor...Çok kesin konuşuyor ama her ay başka bir şeyi "" söylüyor...Yok yahu!Kemal Bey değil.Onun çarklarına alıştık, taraftarları bile ciddiye almıyor.Oysa sözünü ettiğim kişi ve konu kritik önemde...BioNTech kurucusu, bilim adamı ve Wikipedia'ya göre dünyanın sayılı milyarderlerinden'den söz ediyorum.Ara ara demeçlerine bakınca...İçimden "" diye söyleniyorum.Prof. Ahmet Rasim Küçükusta bu durumu "" olarak değerlendiriyor.

***

Unutmuşsunuzdur, hatırlatayım...Çünkü konu salgın olunca zihnimiz sanki her tarafta silinip baştan yazılıyor.Geçen yılın kasım ayında basın açıklamasında Uğur Şahin "aşının salgını bitireceğinden emin olduğunu" söylemiş,vurgulamıştı.Ocak ve şubat ayları boyunca sürekli "Haziran başında salgın söner" diyen Şahin, Mart 2021'de birdenbire ""nden veihtiyaç olduğundan söz etmeye başladı.Tabii pek ilginç biçimde AB ülkelerini "diye uyarmayı da unutmadı!Haziran'da bir daha sahneye çıktı Şahin..." diyerek güvenverdi, fakatiçin de kapıyı açıverdi. Aynıdönemde bizde de uygulama başlatıldı.Bir ay içinde aşılama oranı yüksek ülkelerde çok ilginç gelişmeler yaşanır olmuştu ki...Şahin-Türeci çiftinin 13 Temmuz'daki kafa karıştırıcı açıklaması geldi:Ben şimdi Şahin'in ağustos, ekim ve aralık açıklamalarını merakla bekliyorum.

***

Şimdi bu köşeye düştüğüm yukarıdaki düşündürücü notları yanlış anlamanızı istemem.SAĞLIĞINIZ için (bakınız, büyük harfle yazdım)neyse yapmalısınız.Bazıları çıkıp "bilim böyledir, değişir, yenilenir, kesinlik taşımaz" falan diyecektir şimdi...Eh biz bunu en başından beri söylüyorduk da...Siz niye bilimibaşımızda sallayıpduruyordunuz?