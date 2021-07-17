Daha önce bebek pudralarında kullandığı maddeler yüzünden üst üste davalara konu olanfirması şimdi tazminata mahkûm edilip satışlarını tamamen durdurdu. Bu pudralar onlarca yıl çok yaygın biçimde kullanılmıştı. ABD'de bu pudralar nedeniyle kansere yakalandığını iddia edenlerin açtığı 2 bine yakın dava sürüyor. Firma ise ürünün emniyetli olduğunu iddia ediyor. Bu arada Johnson & Johnson meşhur güneş kremlerini de tezgâhlardan çekti.Ha, unutmadan! Bir ilaç devi olan firmanın Kovid-19 aşısıama pıhtılaşma etkilerinin yüksekliği nedeniyle uygulanmasına ara verilmişti.

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diyordukama pek inandıramıyorduk.Anlaşılırnedenlerle, "Çin'inadamı" tezi dahabaskın çıkmıştı.Önce virüsün Vuhan'daki laboratuvardansızdığı iddiasına alttan altadestek verdi, şimdi de açık açık Çin'i elindetuttuğu bilgileri sakladığı için suçluyor.Çin umursuyor mu? Hayır! Küreselci oligarşininkendi ticaret kapasitesi ve iştahınaeninde sonunda mecbur kalacağındanemin. Böyle giderse, yeni DSÖ başkanlıkseçiminde daha sadık(!) biri için lobiyapacaktır.

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Bu soruya verilecek hızlı cevapbelli: "Evet!" Ama bu aynı zamandayanlış cevap... Mesela AIDS'i alalım.Sokakta kime sorsanız, hastalığın bittiğinisöyler. Çünkü o eski medyatik patırtı vedehşet duygusu bitti, bitirildi. Yoksa hastalıkbitmiş değil. Şimdi dişinizi sıkın verakamı dikkatle okuyun:Malum, AIDS'in tanımlanmasınınüzerinden 40 yıl geçti ama hastalığasebep olan HIV virüsünü etkisiz bırakacakaşı henüz üretilemedi.

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Hastalık deyince aklıma Susan Sontag'ın şu sözü geldi:(Metafor Olarak Hastalık)

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Son zamanlarda müzik dinlemekten çokseviyorum. Görme duyumuzun gücü dinlenecek ne çok şey olduğunu unutturuyor.