Günün her saati, her dakikasıiç içeyiz...Sosyal medya sadece itişme kakışma ve dedikodu yeri değil, aynı zamanda haber akış platformu...Dünya yansa,denilen "tatlı" günler geride kalalıçok oldu.Televizyon kanalları bile haberlerin hızına yetişemiyor.Dünyanın kuytu bir köşesinde silahlar bir kez patlasa, birkaç dakika içinde yerel kaynaklara dayanarak ayrıntısıyla haberini cep telefonunuza aktaran uygulamalar var. (Şu cep teli lafı da ne anlamsızlaştı artık, değil mi?)

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Şurası açık: Önümüzdeki dönemde donanımı güçlü yorumcuların ne dedikleri önem kazanacak.Amazorlukçekiyor.Nasıl mı?Mesela, yorumcu denilince aklınageliyor.Yap iki söyleşi, al iki yazı, çağır programına iki akademisyen, al işte sana yorum!Ama olmuyor!ÇünküHaberin bile yorum-haber olması gerektiği bir dünyada bu iş akademik değil,işi...Antropoloji, sosyoloji, uluslararası ilişkiler bilen ama dibine kadar "gazeteci" kalabilen yorumculara ve habercilere ihtiyaç var artık.Öyle bir tarihiin içindeyiz ki...Her geniş bakışınmuamelesi yapıldığı bir ortamdanve habere dümdüz bakıp geçmektenvazgeçmeliyiz.Aksi takdirde, hayatımız her güngeçer.

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Hay Allah!Şimdi yaşadığımız pek çok şeyin ilk safhasının 11 Eylül 2001'de başladığını anlatmayı planlamıştım, laf döndü dolaştı bambaşka bir yere geldi...Ama şunu vurgulayayım...Biliyorsunuz,diye yazıyorum aylardır.Okurlarımı yeni olağanüstü hallere hazırlıklı olmaları için uyarıyorum.nin gelmekte olduğundan söz ediyorum.Ama sonra dönüp bakıyorum, bir iki meslektaşım hariç pek yalnızım.Global medya bu konularla yıkılıyor amaYaşadıklarımızınçerçevesindesorgulanmasından çekiniliyormu, nedir?Ama böyle gitmez!Gidemez.