Aklını Avrupa'da toprak kazanmaya ve Boğazlar'ı ele geçirmeye takmışÇarın kayınbiraderi, kaşif ve deniz subayı Büyük Dük Aleksandr Mihayloviç şöyle bir mektup gönderdi İkinci Nikolay'a...Ama Çar dahil kimseMihayloviç'in söylediklerine inanmadı.Lenin bile o sıralarda "Biz yaşlılar geleceği tayin edecek devrim savaşlarını göremeyeceğiz" diye yazıyordu.Oysa çok geçmedi.Şubat ayında ilk "devrim" geldi. Ekim ayında da "" gerçekleşti. (Tarihlerin devrim diye yazdığına bakmayın, özellikle ikincisi buz gibi darbeydi ama ayrı konu!)

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Bunları niye hatırladım?Geçen çarşamba Ülke TV'de de sözünü etmiştim.Açık biçimde "" atmosferi içindeyiz.Pandemi öyle bir şey!Görüyorsunuz işte!Belli ki pandemi atmosfere "sıcak çatışmalar"ın da dahil edilmesi an meselesi...Bütün gözler pandeminin başından beri garip bir "" bürünmüş olan Putin Rusyası'na çevrili...Özellikle de Biden'ın başkanlık konuşmasından bu yana...Ve öyle günlerdeyiz ki...Bakınız...Doğu Karadeniz'de her gün biraz daha artan sıcaklık!

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Düşen petrol fiyatları, ambargolar ve pandeminin ağırlığının yanına bir de sıcak çatışma binerse Rusya'nın hali ne olur?Batı'nın hegemon güçleri "modern çar" dedikleri Putin'i devirip Rusya'nınağlayabilirler mi?Çünkü gelecek için belirleyici olan "" sorusu...Cevabı bulmak için Rusya'nın aradan çekilmesi/ en azından Yeltsin tipi bir "gevşekliğe" teslim olması gerekiyor.

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Şimdilik bu girişi yapmış olayım...Çok şey görüp yaşayacağız...Daha çok yazar, tartışırız.