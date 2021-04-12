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Haberler Haşmet Babaoğlu Yüz yıl öncesine benzer mi?
HAŞMET BABAOĞLU
Yüz yıl öncesine benzer mi?

Yüz yıl öncesine benzer mi?

12.04.2021, Pazartesi
1917 yılının başıydı...
Aklını Avrupa'da toprak kazanmaya ve Boğazlar'ı ele geçirmeye takmış Çarlık Rusyası, üç yıldır savaştaydı...
Çarın kayınbiraderi, kaşif ve deniz subayı Büyük Dük Aleksandr Mihayloviç şöyle bir mektup gönderdi İkinci Nikolay'a...
"Huzursuzluk hızla artıyor. Söyleyeceklerim kulağınıza garip gelebilir ama doğrudan hükümetiniz bir devrime zemin hazırlıyor. Halk böyle bir şeyin peşinde değil ama halkınızla aranızdaki uçurum büyüyor."
Ama Çar dahil kimse Mihayloviç'in söylediklerine inanmadı.
Lenin bile o sıralarda "Biz yaşlılar geleceği tayin edecek devrim savaşlarını göremeyeceğiz" diye yazıyordu.
Oysa çok geçmedi.
Şubat ayında ilk "devrim" geldi. Ekim ayında da "Bolşevik devrimi" gerçekleşti. (Tarihlerin devrim diye yazdığına bakmayın, özellikle ikincisi buz gibi darbeydi ama ayrı konu!)
Ve Sovyet Rusyası, Birinci Dünya Savaşı'ndaki büyük kapışmada devre dışı kaldı, bütün cephelerden çekildi.

***

Bunları niye hatırladım?
Geçen çarşamba Ülke TV'de de sözünü etmiştim.
Açık biçimde "dünya savaşı" atmosferi içindeyiz.
Pandemi öyle bir şey!
Görüyorsunuz işte!
Toplumlar sanki kaskatı kesildiler, sadece diplomasi ve ordular hareketli.
Belli ki pandemi atmosfere "sıcak çatışmalar"ın da dahil edilmesi an meselesi...
Bütün gözler pandeminin başından beri garip bir "sessizliğe" bürünmüş olan Putin Rusyası'na çevrili...
Özellikle de Biden'ın başkanlık konuşmasından bu yana...
Ve öyle günlerdeyiz ki...
Altı yıl alacak gelişmeler altı güne sığıyor artık.
Bakınız...
Doğu Karadeniz'de her gün biraz daha artan sıcaklık!

***

Düşen petrol fiyatları, ambargolar ve pandeminin ağırlığının yanına bir de sıcak çatışma binerse Rusya'nın hali ne olur?
Sonuç yüz yıl öncekine benzer mi?
Orasını bilemeyiz ama plan bu, hesap bu!
Batı'nın hegemon güçleri "modern çar" dedikleri Putin'i devirip Rusya'nın yeni dünya düzeni tasarımında devre dışı kalmasını sağlayabilirler mi?
Çünkü gelecek için belirleyici olan "Nasıl bir Çin?" sorusu...
Cevabı bulmak için Rusya'nın aradan çekilmesi/ en azından Yeltsin tipi bir "gevşekliğe" teslim olması gerekiyor.

***

Şimdilik bu girişi yapmış olayım...
Çok şey görüp yaşayacağız...
Daha çok yazar, tartışırız.
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