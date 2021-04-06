Avusturya'da kayak yapmıyor tabii...Uzak coğrafyalar, heyecanlı parkurlar, bolca serüven arıyor.Tabii çok zenginlere pandemi koşulları falan işlemiyor.Belki de hikâyeyi şöyle anlatmaya başlamalıyım...Finans sektörü, medya (Orta Avrupa'yı avucunda tutan 30 TV kanal�� mesela), dijital teknoloji ve daha pek çok alanda milyarlarca dolarlık yatırımları varsa...Çin'de tüketici kredisi veren Home Credit'in patronuysa...Son yıllardadiye tanınmaya başlamışsa...Hele Huawei'nin baskı altına alındığı dönemde Çekya hükümetini şirketin yanında taraf tutmaya zorlayan adamsa...Bu hikâyenin sonu nasıl gelir?

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Hikâye dedim ama...Gerçek bir kişiden,'den söz ediyorum.O kadar yoğun bir olay bombardımanı altındayız ki...Geçenlerdeyazmasaydı haberim olmayacaktı.Çek milyarderSağına soluna baktım olayın...Çok şüpheli...Tıpkı silah sanayiinin tanınmış ismihayatını kaybetmesi gibi...Bu notu koymama gerek var mı:Dassault'nun şirketi de Çin'le flört etmekteydi.

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Anlatmak istediğim şu...öyle sadece ticaret ve diplomasi savaşı olarak sürmüyor, derinlere, hatta anlaşılıyor ki, tek tek kişilere uzanıyor vebir nitelik kazanıyor.Fakat yüzeye baktığımızda ne görüyoruz?ABD'nin derdi Rusya...ABD-AB ile Rusya arasında öyle bir gerginlik var ki, minik bir kıvılcım her şeyi berbat edecek gibi...Oysa derindeki tablo farklı: Çin ilerliyor,her türlü yolu deneyerek bu ilerleyişi sekteye uğratmak istiyor.Öyle klişelere yaslanıp atıp tutacağımız ve sonra da buna yeni modaya uyarakdiyebileceğimiz bir durum yok ortada...Ve anlattığım olayda da görülüyor:deyip durmaktahaklıyım...Açıkçasıiki dünya savaşıöncesinde yaşananları andırıyor.Bize yardımcı olacak şey...Bilgilerimizi tekrar tekrar gözden geçirmek ve sorgulamaktır.Bunları daha çok konuşacağız ilerde...