Göksu kıyısından Anadolu Hisarı'na çıkan yolun kendine özgü bir güzelliği vardır.Helesemtin en güzel bahçelerinden biri sayarım.Ama tenhadır...Kafelerin bittiği yerde biter kalabalık...Kimse mezarlığa kadar yürümez, belki yürümek istemez.Malum,modelinegeçeli çok oldu.Tamam!Bizde Batılıların "ölümsüzlük" düşleri yok amada çok belirgin.

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Geçenlerde bir arkadaşımla bunu konuşuyorduk.dedi.Haklı mıydı?İlk bakışta, belki...Ya son bakışta?Ne zaman "ölüm" lafı etsem hemen "Hiii ağzından yel alsın!" diye çığlık atan tanıdıklarım, her akşam ekrana çıkarılan Kovid tablosuna ve özellikle vefat sayılarına gözlerini dikip hipnotize oluyorlar.Peki gördükleri ne?Pandeminin başlangıcından bu yana aylar geçti ve sadece ölümler değil, "hayat"ın bizatihi kendisi istatistik olup çıktı.Tartışmalar da oradan yürütülüyor zaten.

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O halde ölümden değil de, ölüm rakamlarından konuşalım mı?Dün Kovid-19'dan dünyadaki ölüm sayısıbulmuştu. (Tartışmalı bir rakam elbette, çünkü geçen yıl bütün enfeksiyon ölümleri Kovid'e yazıldı iddiası hiç yabana atılacak türden değil!)Ama bu rakam başka rakamları perdelememeli...Meselabilmek istiyormuyuz? (Hiç bu çerçevedemodern tıbbı ele aldık, tedaviyöntemlerini zihnimizde tarttıkmı? Hayır! Orası işimize gelmiyor!)Dahası...Her yılölüyormuş,bunun üzerinde durmayavar mıyız? (Yoksul ülkeleri kırıpgeçiren hava kirliliği ölümlerinin% 43'ünün 70 yaş altı olduğunuda yazayım mı?)Her yılölüyor.Şu hakkında "geldi geçti" havası oluşturulan HIV/AIDS hastalığından hâlâ her yıl 1 milyon kişi ölüyor.Ha, çocuklar, bebekler mi?Dünya pek "uygar" ama her yılölüyor.Haberimiz yok, umurumuzda mı şüpheli, öyle yaşayıp gidiyoruz.Ama işte!..Rakamsa, bunlar da rakam.