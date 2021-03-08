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Haberler Haşmet Babaoğlu Wuhan’dan Ur’a...
HAŞMET BABAOĞLU
Wuhan’dan Ur’a...

Wuhan’dan Ur’a...

08.03.2021, Pazartesi
"Eve döndük!" Papa böyle başladı Ur ziguratındaki konuşmasına...
Buna mim koymayalım da, neye koyalım?
Konuşmanın devamı şöyleydi...
"En yüksek peygamber olan İbrahim, Tanrı'nın davetini burada aldı. Dünyayı değiştirecek yolculuğuna buradan başladı. Bizler o davet ve yolculuğun meyveleriyiz."

***

Artık kimsenin şüphesi yoktur herhalde.
Rutin günler, yeknesak yıllar dönemi geride kaldı.
Kitlelerin dikkati pandemiye odaklanmışken "küreselci merkez" hızla çalışıyor.
Yaşadıklarımız ne sıradan, ne de tesadüfi.
O yüzden bağlantıları atlamamak gerekiyor.

***

Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın Irak ziyaretini sadece "uluslararası ilişkiler" uzmanlarının değerlendireceği bir ziyaret gibi göstermeye çalışanlar yanıltıyor.
Güçlü ve ısrarlı Hz. İbrahim vurgusu çok derin bir hazırlığın başlangıcında olduğumuzu gösteriyor.
Malum, Vatikan "Dinler arası diyalog" tezinin merkezidir ve diyalogcular "İbrahimi dinler" terimine özel bir önem verirler. (Vatikan'ın resmi ajansı Ur vaazının "üç dine hitap ettiğini" özellikle belirtti.)
Bazı arkadaşlarımız buradan kalkarak Irak ziyaretinin bu teze yeniden can vermek olduğunu iddia ediyorlar.
Doğru, fakat eksik!
FETÖ'nün de benimsediğini bildiğimiz "dinler arası diyalog" tezi bir mayalanmadan ibaretti.
Şimdi iş en baştan bir "küresel din" kurgusuna evrilmeye başladı.
Artık bunu görmek, bunu bilmek gerek.

***

2020 baharına Wuhan'la başladık...
2021 baharına Bağdat'la...
Diyeceksiniz ki, ne ilgisi var?
O günlerde çok yazmıştım.
Wuhan, Çin yönetimiyle Vatikan'ın savaş alanıydı.
Şehrin geniş ve aktif bir Katolik nüfusu var.
ÇKP ısrarla burada "bağımsız" bir Katolik Kilisesi kurmaya çalışıyordu ve Vatikan buna şiddetle itiraz ediyordu.
Wuhan 2020'ye bu çatışmalı atmosferle girmişti ki, Kovid-19 ortaya çıkıverdi.
Yaza doğru yumuşadı Pekin.
Nihayet Eylül'de Vatikan'la uzlaşma sağlandı.
Papa, Wuhan'a gidecek söylentilerinin çıktığı bir sırada Vatikan, Irak ziyaretini açıklamıştı.
Bu da aklımızın bir kenarında not olarak kalsın.

***


NOT DEFTERİ
Eşyalar seni satın alıyor, otomobiller seni kullanıyor, bilgisayarlar seni progr amlıyor, televizyon seni seyrediyor. (EDUARDO GALEANO /Tepetaklak)

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