" Papa böyle başladı Ur ziguratındaki konuşmasına...Konuşmanın devamı şöyleydi..."En yüksek peygamber olan İbrahim, Tanrı'nın davetini burada aldı. Dünyayı değiştirecek yolculuğuna buradan başladı. Bizler o davet ve yolculuğun meyveleriyiz."

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Artık kimsenin şüphesi yoktur herhalde.Kitlelerin dikkati pandemiye odaklanmışken "hızla çalışıyor.Yaşadıklarımız ne sıradan, ne de tesadüfi.O yüzdenatlamamak gerekiyor.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın Irak ziyaretini sadece" uzmanlarının değerlendireceği bir ziyaret gibi göstermeye çalışanlar yanıltıyor.Güçlü ve ısrarlı Hz. İbrahim vurgusu çok derin bir hazırlığın başlangıcında olduğumuzu gösteriyor.Malum, Vatikan "tezinin merkezidir ve diyalogcular" terimine özel birönem verirler. (Vatikan'ın resmi ajansı Urvaazının "üç dine hitap ettiğini" özelliklebelirtti.)Bazı arkadaşlarımızburadan kalkarakIrak ziyaretininbu tezeyeniden can vermekolduğunuiddia ediyorlar.Doğru, fakat eksik!FETÖ'nün de benimsediğini bildiğimiz "dinler arası diyalog" tezi bir mayalanmadan ibaretti.Şimdi iş en baştan bir "kurgusuna evrilmeye başladı.Artık bunu görmek, bunu bilmek gerek.

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2020 baharına Wuhan'la başladık...

2021 baharına Bağdat'la...

Diyeceksiniz ki, ne ilgisi var?

O günlerde çok yazmıştım.

Wuhan, Çin yönetimiyle Vatikan'ın savaş alanıydı.

Şehrin geniş ve aktif bir Katolik nüfusu var.

ÇKP ısrarla burada "bağımsız" bir Katolik Kilisesi kurmaya çalışıyordu ve Vatikan buna şiddetle itiraz ediyordu.

Wuhan 2020'ye bu çatışmalı atmosferle girmişti ki, Kovid-19 ortaya çıkıverdi.

Yaza doğru yumuşadı Pekin.

Nihayet Eylül'de Vatikan'la uzlaşma sağlandı.

Papa, Wuhan'a gidecek söylentilerinin çıktığı bir sırada Vatikan, Irak ziyaretini açıklamıştı.

Bu da aklımızın bir kenarında not olarak kalsın.

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NOT DEFTERİ

Eşyalar seni satın alıyor, otomobiller seni kullanıyor, bilgisayarlar seni progr amlıyor, televizyon seni seyrediyor. (EDUARDO GALEANO /Tepetaklak)