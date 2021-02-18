Her yerde karşınıza çıkıyor, değil mi?Üstelik pandemi korkusunu başka bir korkuyla bastırmaya yarıyor.iddiasından söz ediyorum.Daha bu kadarı bir şey değil, yakında yediğiniz içtiğiniz bu olacak...Vurdumduymazları bileendişesi saracak...Yeni birgerekecek...Devletler bu kez de atmosferin ısınmasını önleme mecburiyetleriyle köşeye sıkışacaklar...Görüyorsunuz zaten...

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"Çağın uyarıcısı" rolüne soyunangeçenlerde baklayı ağzından çıkardı:Malumde iklimdeğişikliğine karşı küresel operasyonlariçin tam teçhizatlı bir yapıyı andırıyor.Arada Greta adlı çocuğu da çıkartıp konuşturuyorlar: "Demokrasi ve iklim değişikliğine karşı mücadele birbirinden ayrılamaz" diyor.Oysa otoriter önlemler olmadanni azaltmak imkânsız.O halde ne demek istiyor Greta?Yoksa dünyaya zorbalıklaprojesine şimdidavasımı eklenecek?

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Peki, birey olarak siz ne düşünüyorsunuz?Birtakım bilim insanlarının ara ara yayınladıkları manifestolara bakıyor musunuz?İlginçtir, iklimin insan eliyle değiştirildiğine tamamen iman etmiş olan ve ABD'nin "en iyi bilim yazarı" seçilenbu konuda iklim mücadelecilerinden farklı düşünüyor."En önemli meselemiz elektrikli araba kullanmak, klimaları kapatmak değil. En önemli meselemiz bir tür felsefi mesele: Uygarlığımızın zaten yok olduğunu kabul etmek. Artık yapabileceğimiz bir şey kalmadığını kabul etmek."Onu okurken aklıma babaannelerimizin hikmetli sözü geliyor:Haklı mı Scruton?Malum bilim insanlarının söylediklerini dikkatli okursanız, haklı.Ama perspektifi değiştirirseniz, işin içyüzü de değişiyor.göze batmaya başlıyor.

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Yazdıklarım başlangıç olsun...İleride sürekli konuşacağız, nasılsa...Ha! Unutmadan...Yani üretilmiş virüsler üzerinden saldırı...Bir şeyi mi haber veriyor ne!