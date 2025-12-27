Viral
Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta otobüs, metro, metrobüs bedava mı?
2026 yılına girerken yılbaşı tatilinde toplu taşıma uygulamaları gündemde. İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray'ın 1 Ocak'ta ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar yeni yılın ilk gününde ulaşımın bedava olup olmayacağını araştırıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.12.2025 17:19