Viral Galeri Viral Liste Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

2026 yılına girerken yılbaşı tatilinde toplu taşıma uygulamaları gündemde. İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray'ın 1 Ocak'ta ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar yeni yılın ilk gününde ulaşımın bedava olup olmayacağını araştırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.12.2025 17:19
Yılbaşı gecesi ile 2026'nın ilk gününde toplu taşımanın nasıl işleyeceği merak ediliyor. Vatandaşlar, 1 Ocak'ta ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını ve seferlerin hangi saatlerde yapılacağını araştırıyor. İşte detaylar!

Yılbaşında Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil kapsamında belediyeye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Karar; otobüs, metro, metrobüs, tramvay, füniküler ile şehir hatları vapurlarında geçerli olacak.

Yılbaşında Sefer Saatleri Uzatılacak mı?

Buna göre yılbaşı gecesi boyunca bazı metro hatlarında kesintisiz sefer düzenlenecek. 24 saat hizmet verecek hatlar şöyle:

  • M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı
  • M1B Yenikapı – Kirazlı
  • M2 Yenikapı – Hacıosman
  • M3 Bakırköy – Kayaşehir
  • M4 Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı
  • M5 Üsküdar – Samandıra
  • M6 Levent – Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü
  • M7 Yıldız – Mahmutbey
  • M8 Bostancı – Parseller
  • M9 Bahriye – Olimpiyat
Yılbaşı gecesi bazı tramvay ve füniküler hatlarında ulaşım, 1 Ocak saat 02.00'ye kadar devam edecek. Bu kapsamda hizmet verecek hatlar şöyle:

  • T1 Kabataş – Bağcılar
  • T3 Kadıköy – Moda
  • T4 Topkapı – Mescidi Selam
  • T5 Eminönü – Alibeyköy
  • F1 Taksim – Kabataş Füniküleri
  • F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü – Aşiyan Füniküleri

Ayrıca Şehir Hatları, yılbaşı gecesi beklenen yolcu yoğunluğuna göre ek vapur seferleri düzenleyecek.

