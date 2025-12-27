Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

Yılbaşı gecesi ile 2026'nın ilk gününde toplu taşımanın nasıl işleyeceği merak ediliyor. Vatandaşlar, 1 Ocak'ta ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını ve seferlerin hangi saatlerde yapılacağını araştırıyor. İşte detaylar!