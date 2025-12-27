Viral Galeri Viral Liste Hatay küllerinden yeniden doğdu! Başkan Erdoğan sahada | Bir dizi ziyarette bulundu

Hatay küllerinden yeniden doğdu! Başkan Erdoğan sahada | Bir dizi ziyarette bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay programı kapsamında restorasyonu tamamlanan Habib-i Neccar Camii'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan bilgi aldı. Erdoğan, yapımı tamamlanan Kemalpaşa Caddesi'nde de incelemelerde bulunurken, ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kendisine eşlik etti. İşte Başkan Erdoğan'ın Hatay'daki bir dizi ziyareti..

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.12.2025 19:52 Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 20:12
Hatay yeniden küllerinden doğdu! Başkan Erdoğan sahada | Bir dizi ziyarette bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay programı kapsamında bir dizi ziyarette bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yapımı tamamlanan Kurtuluş Caddesi'nde ve restorasyonu tamamlanan Habib-i Neccar Camisinde incelemelerde bulundu.

Hatay yeniden küllerinden doğdu! Başkan Erdoğan sahada | Bir dizi ziyarette bulundu

Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş BBP Genel Başkanı Mustafa Destici eşlik etti.

Hatay yeniden küllerinden doğdu! Başkan Erdoğan sahada | Bir dizi ziyarette bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yapımı tamamlanan Kemalpaşa Caddesi'nde de incelemelerde bulundu.

Hatay yeniden küllerinden doğdu! Başkan Erdoğan sahada | Bir dizi ziyarette bulundu

Başkan Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik etti.

Ayrıca Kurtuluş Caddesi'ndeki ışıklar da yeniden aydınlatıldı.

Hatay yeniden küllerinden doğdu! Başkan Erdoğan sahada | Bir dizi ziyarette bulundu

Vatandaşların sevgi seli gösterdiği Başkan Erdoğan çiçeklerle karşılandı.

SON DAKİKA