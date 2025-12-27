Hatay küllerinden yeniden doğdu! Başkan Erdoğan sahada | Bir dizi ziyarette bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay programı kapsamında restorasyonu tamamlanan Habib-i Neccar Camii'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan bilgi aldı. Erdoğan, yapımı tamamlanan Kemalpaşa Caddesi'nde de incelemelerde bulunurken, ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kendisine eşlik etti. İşte Başkan Erdoğan'ın Hatay'daki bir dizi ziyareti..
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.12.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 20:12