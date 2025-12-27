Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı! A Haber ekipleri sahada

Birçok, Erzurum'da şehir merkezinde birçok noktada trafik kazası da meydana geldi. Hafif hasarlı, maddi hasarlı trafik kazaları da yaşandığını belirtelim. An itibariyle Cumhuriyet Caddesi'ndeki görüntüyü görebiliyorsunuz. Erzurum'da Aralık ayında şehir merkezinde kar yoktu ve bugün itibariyle yağan karla birlikte de tamamen beyaz örtüye büründüğünü söyleyebiliriz. Erzurum'da bu gece saatlerine kadar kar yağışının da kuvvetli bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Bir taraftan da tabii ki trafikteki sürücülerimizi, vatandaşlarımızı da uyaralım. Hem kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi, aynı zamanda sis ve pus hadiselerinin yaşanmasıyla birlikte görüş mesafesi de bir hayli düşebiliyor. Hal böyle olunca da tabii ki istenmeyen kazalar da meydana gelebiliyor. Bir yandan da Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece Erzurum'da değil, birçok ilde şu an itibariyle yoğun bir şekilde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.