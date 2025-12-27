Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı! A Haber ekipleri sahada
Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı, birçok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Karla birlikte hava sıcaklıkları düşerken, özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar yağışının etkisini artırdığı yurt genelinde A Haber ekipleri ise kar nöbetini sürdürüyor. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sevgi Canpolat
Giriş Tarihi: 27.12.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:49