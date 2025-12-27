Viral Galeri Viral Liste Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı! A Haber ekipleri sahada

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı, birçok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Karla birlikte hava sıcaklıkları düşerken, özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar yağışının etkisini artırdığı yurt genelinde A Haber ekipleri ise kar nöbetini sürdürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar tarafından yapılan peş peşe kar uyarıları ile birlikte birçok kentte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.

KAR YAĞIŞI YURDU ETKİSİ ALTINA ALDI
Yurdun büyük bir kısmında ise kar yağışları devam ediyor.

RİZE BEYAZA BÜRÜNDÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan tahminlerden sonra Rize'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyordu. Beklenen kar yağışı başlarken Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yağış nedeniyle beyaza bürünen tepelerde kartpostallık manzaralar oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit yaylasında kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı. Rize'nin denizi gören yaylası ve kış sporları merkezi Handüzü Yaylası'nda ise kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı.

ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Erzurum'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Öğle saatlerinde başlayan yoğun kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, şemsiyelerle kardan korunmaya çalıştı, sürücüler ise karla kaplanan park halindeki araçlarını fırçalarla temizledi.

Sürücü ve yayaların ilerlemekte güçlük çektiği kentteki bazı noktalarda ise trafikte aksamalar yaşandı.

Beyaz örtüyü fırsat bilen kimi vatandaşlar da kentin turistik mekanlarından Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Medresesi'nde kar yağışı altında fotoğraf çekildi.

Polis ekipleri, olası kaza ve trafikteki aksamalara karşı önlemlerini artırdı.

Büyükşehir ve merkezdeki ilçe belediyelerine ait temizlik ekipleri de kaldırımları kürek ve kepçelerle temizleyip, yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

ERZURUM'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI! A HABER EKİPLERİ SAHADA

A HABER EKİPLERİ KAR NÖBETİNDE
Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan Erzurum'dan aktardı.
Akalan'ın açıklamaları şöyle: Erzurum tamamen kara teslim oldu diyebiliriz. Yaklaşık 3 saattir aralıksız bir şekilde lapa lapa kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar yapılmıştı. 38 il için sarı kodlu ve turuncu kodlu uyarı yapılmıştı. Kuvvetli kar yağışı da öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Bizler şu an itibariyle kameraman arkadaşım Enes Özcan'la birlikte Erzurum şehir merkezindeyiz ve Havuzbaşı Kent Meydanı'ndayız. Vatandaşlar, şemsiyeyle dışarı çıkmış halde görüyoruz. Kar yağışı öyle ki 3 saattir neredeyse kesintisiz bir şekilde lapa lapa yağmaya devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştığını belirtelim. Tabii sağ tarafımızdaki manzara oldukça güzel. Yine emniyet ekiplerimiz de bu noktada caddedeki vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla onlar da görevlerinin başında.

Birçok, Erzurum'da şehir merkezinde birçok noktada trafik kazası da meydana geldi. Hafif hasarlı, maddi hasarlı trafik kazaları da yaşandığını belirtelim. An itibariyle Cumhuriyet Caddesi'ndeki görüntüyü görebiliyorsunuz. Erzurum'da Aralık ayında şehir merkezinde kar yoktu ve bugün itibariyle yağan karla birlikte de tamamen beyaz örtüye büründüğünü söyleyebiliriz. Erzurum'da bu gece saatlerine kadar kar yağışının da kuvvetli bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Bir taraftan da tabii ki trafikteki sürücülerimizi, vatandaşlarımızı da uyaralım. Hem kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi, aynı zamanda sis ve pus hadiselerinin yaşanmasıyla birlikte görüş mesafesi de bir hayli düşebiliyor. Hal böyle olunca da tabii ki istenmeyen kazalar da meydana gelebiliyor. Bir yandan da Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece Erzurum'da değil, birçok ilde şu an itibariyle yoğun bir şekilde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

