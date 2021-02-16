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HAŞMET BABAOĞLU
Ellerini tutan var...

Ellerini tutan var...

16.02.2021, Salı
Öyle öfkeyle söylenip geçilecek bir konu değil.
CHP'li yetkililerin ve vekillerin şehitlerimiz için yayınladıkları "kopyala yapıştır" taziye mesajlarında PKK'nın adını bile anmamaları basite alınabilir mi?
Asla!
Milletten aldıkları ağır tepkiye rağmen bu konuda gösterdikleri ısrar dikkatinizi çekmiyor mu?
Elleri gitmemiş mi?
Hayır! Ellerini tutan var...
İplerini o kadar kaptırmışlar yani.

***

Türkiye Gara'da sadece PKK'ya değil, Biden ABD'sine de operasyon yaptı.
Lamı cimi yok.
Bu iş "fiilen" böyledir.
Bu yüzden Biden meftunları ve Türkiye siyasetindeki "acente"leri ne yapacaklarını şaşırdılar.
Bu yüzden ne dillerinden, ne de kalemlerinden PKK'nın adı çıkıyor.
Peki püf noktası ne?
Adamlar kendi varlık sebeplerinin merkezinde terör örgütünün ve yandaşlarının yer aldığını isteseler de, istemeseler de biliyorlar.
Maalesef gerçek bu.
PKK deyince, bunun YPG anlamına da geldiğini...
PKK deyince, HDP'yi de bağladığını biliyorlar.
Yani "muhalefet" adı altında oluşturdukları pozisyonu dayandırdıkları melaneti kendi adları gibi biliyorlar.
O yüzden susuyor, dışarıdaki "yöneticileri" tarafından susturuluyorlar.

***

Bir de "terör nereden gelirse gelsinciler" var, malum.
Böyle yuvarlak laflarla "şık" olacaklarını sanan akademisyenler, hâlâ bulanık suda balık avlayacağını sanan politikacılar, hayatları yuvarlak gazeteciler...
Yine çıktılar ortalığa...
Nişantaşı'ndan, Çankaya'dan, Alsancak'tan alkış toplayacaklar akılları sıra...
Böyle deyince ne olduğunu fark etmiyoruz sanıyorlar.
Yine PKK'yı anmamış oluyorlar.
Oysa terörün kimliğini ve tıynetini önemsemeyenin teröre nereden gelirse gelsin gerçekten cephe alması mümkün mü?

***

BLINKEN'İ TANIMAK

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i iyi tanımak gerekiyor.
Önümüzdeki günlerde çok işimiz olacak.
2002'den beri Biden'ın yanında, 2009-13 arasında onun Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'nı yaptı.
Harvard'lı.
Kendisi Yahudi, eşi Katolik.
Fena halde AB'ci.
Türkiye ile arası nahoş.
Bunları biliyoruz ama Blinken'in Fransa sevdası bizim medyada pek yer almadı.
Blinken has Frankofon.
Fransa'da yaşadı, okudu.
Fransa'yı iyi tanıyor ve çok seviyor.
ABD Dışişleri Bakanı'nın bu yönü, gelecekteki tutumlarını anlamak için önemli.

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