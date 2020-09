Tamam...Günlük patırtıların kafa karıştırmaktan öteye gitmediği aşamaya geldik...şimdigörmeyeceksek, nezaman göreceğiz?Şunu bilelim...Yalnız bizde değil...Koskoca bir devletin Cumhurbaşkanı Macron'la şu saydığım isimleri yan yana getirip bir bakın!Benzerliklerinin arkasındaki "göreceksiniz.Bu aktörlerin arkasına bakmaya; meselelerin daha ağır yanlarına odaklanmaya mecburuz.

***

Düşünün...Geçen yüzyıldan beri şekli şemali oturmuş siyaseti tarih sahnesinden silip süpürmek üzere...Ne demek istiyorum, açayım...Modern siyasetin merkezi kolektif tercihlerle ferdi özgürlükler arasında dengedir.Lakin, özgürlükleri kolektif tercihle takas etmeye başladığınızda iş değişir.Hani'un 17. yüzyılda sözünü ettiği "alanına girmiş olursunuz.Kolektif güvenlik karşılığında fertlerin değeri kalmaz.Yaşam ve ölüm iradesi artık bütünüyleelindedir.Hobbes'un çağında bumümkündü.Şimdi pandemi bunuyoluyla mümkün kılıyor.Dünya şimdi bu eşikte salınıyor.

***

İşte bu açıdan baktığımızda...de anlayabiliriz.Hani Wuhan'ı saran kremataryum dumanlarından hiç önlemsiz havuz partisine; sokakta kuş uçurtulmayan bir ülkeden yüzde üçlük büyümeye doğru uzanan süreçten söz ediyorum.İyisiyle, kötüsüyle bütün demokrasiler "" konusunda güçlü değillerdir. (D. Runciman, "Coronavirus has not suspended politics, it has revealed the nature of power." Guardian. 27 Mart 2020)Pandemi sanki dünyaya "" diyor.Tamam demokrasiler problemli. Net!Fakat yeni durum daha da problemli." isteniyor çünkü.

***

Bugünlerde hemen her yazımı şöyle bitireceğim sanırım...Derin, daha derin düşün...Ve uyanık ol!