2013 Yılı Eylül'ü...Geri dönmemek üzere Çeşme'yi terk etmeye hazırlandığım günler...Bir kıyı kahvesinde üç beş ahbap oturmuş laflıyoruz.İçlerinden biri, güçlü bir işadamı "" diyor.Pek tanımadığım, onun dostu başka bir iş adamı "modern kadın, akıllı, Atatürkçü olduğundan kimsenin kuşkusu yok, parti aday gösterse ne iyi olur" diyor.Göz ucuyla da bana bakıyorlar; acaba ne diyeceğim diye.Dalga geçmekten kendimi alamıyorum: "" diyorum; "Emine Hanım'ı da unutuverisiniz."

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Nitekim dediğim oluyor.Emine Ülker Tarhan partisinin gidişatına tahammül edemeyip bir yıl sonra istifa ediyor ve yeni parti kuruyor.Aslında 2010'dan...Yani kaset komplosundan beri...İzmir bu konuda sosyal-siyasal laboratuvar gibi...dansöz ediyoruz.Bir zamanlar HDP konvoyunu taşlayanlar şimdi HDP'ye güzellemeler döşüyor.Zamanında "asker çocuğuyum, Yunanistan'da tatil bizim yapacağımız iş değil" diyenler adalardan çıkmıyor.

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Niye bunları hatırladım, anlamışsınızdır.İki gündürkarşısındabazı arkadaşlarımız şaşkın...Başka arkadaşlarımız da Yunanistan ve Doğu Akdeniz konularında sosyal medyadaki CHP'li hesapların paylaşımlarına bakıp "" diye hayıflanıyorlar.Sorsanız, hepsi Atatürkçü'nün en hası!Daha 2014'te yazmıştım.Çok iyi çalışılmış bir toplu hipnoz olayıyla karşı karşıyayız.Kocaman bir sosyal kesimAncak bu tespiti yapmak da yetmez artık.

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Çünkü iki sorun var.Neden böyle "uyutulup" her yöne çekilebildiklerini de anlamalıyız.Ve Atatürkçülükleri de hikayeymiş.İşte orası fena!..