Cihan Mürtezaoğlu'nun son şarkısının sözlerine dikkat ettiniz mi? İnsan bazen kafayı kırıp şarkının nakaratını küçük kağıtlara yazıp oraya buraya bırakmak istiyor; kendini uyanık sananlar görür de bir kendine gelir belki diye... Nakarat şöyle: "Anlar abdal olan anlar / Değişir zamanlar/ Şimdi abdal olmak / Sanılıyor aptal."

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kampanyacılarısıralarını bekliyorlar. Önceetkisi zayıflasın,sonra kurgulanmış (maaleseföyle, keşke sahiciolsaydı!) "rüzgarı yapacaklarınıyapsın, bu kezonlar patırtıya başlayacaklar. "hedefi için plan bu... Neyse ki, bilim çevrelerinde bu kampanyadan şüpheye düşmeye başlayanların sayıları çoğalmaya başladı. Sadece bilim insanları değil, eski iklim aktivistleri de itirazlara başladı. Son örnek Avustralya'dan geldi. Ünlü aktivist Michael Shellenberg "açıklaması yaptı. Peki bu haberi medyada gördünüz mü? Hayır. Çünkü oturduğun yerden dünya için dertleniyormuş gibi yapan tuzu kurulara duygu servisi yapan uluslararası medya bu türden haberlere karartma yapıyor.

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26 Haziran'da yazdım. Bir daha tekrar ediyorum.Kayıt yok ama uyduruk çok! Düşünebiliyor musunuz, yüz milyon kişinin öldüğü bir salgından yüz yıl boyunca hiç söz etmediler ama salgının çıktığı tarihte biten ve on beş milyon kişinin öldüğü savaşı anlata anlata bitiremediler! Korkarım, gerçek şu ki,İspanyol giribinin tarihiyleoynanıyor. Şunu da not edeyim; 1920'lerinbüyük Amerikan yazarları John Dos Passos, F.Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway ve daha birçoğu bu gripten eserlerinde ve hatıratlarında özel bir vurguyla bahsetmemişlerdir. Garip değil mi?

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Sıra benim balkondan haberlere geldi... Kendi saksısında çok cılız kalanöyle boyatmaya başladı ki, her sabah hayretle bakıyorum. Daha dokununca mis gibi kokuyor üstelik. Bu sardunyalarda var bir keramet!