Geçen gün şöyle bir geriye dönüp üç ay boyunca sürengünlerimi baştan değerlendirdim.Neler ilgimi çekmiş, nelere takılmışım?Neler hoşuma gitmiş?" diyesormayın, sığmaz! Kimseninki sığmadı. Sığıştırıldı.İşte kendimle yaptığım anketin bazı sonuçları...

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İlk dönem için net cevap: Ne bulduysam ütüledim. Ne okumaya, ne müzik dinlemeye, ne film izlemeye odaklanamıyordum. AmaSonra ramazangeldi her şeyi yoluna koydu. Ayrıcahepsi birbirinden kötüydü ama yaparkenhoşuma gidiyordu. Mayıs ayında iseoturduğum sitenin bahçesinde düzenliyürüyüşler yapmak, sevdiğim şehirlereseyahat etmek kadar güzel ve ferahlatıcıgeldi.

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Mecburmuşum gibiciddi hayal kırıklıklarıylasonuçlandı. Baktığım diziler birbirindensıkıcıydı. İlk bölümlerindeöyle sıkılıyordum ki, arkası gelmiyordu. Mevcut dizilere kızıp sonra "in muhteşem ilk sezonunuaçtığım ve sevdiğim bölümlere baktığımçok oldu. Haber kanallarını her gecesaatler boyu işgal eden ve bir iki konuhariç, "muğlaklık" barajını aşamayankimi "" üyelerinden desıkıldığımı itiraf etsem, ayıp olur mu?

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Gençliğimde Lancet ve Jama gibi hakemli seçkin tıp dergilerinin Türkçe yayınlarına emek vermişliğim vardır.Dil ve ifade bakımından bu dünyaya az çok aşinayım. Mart ve nisan ayında ciddi dergilerdenindirip okumak "" geliştirdim. Daha sonra işihakkında okumaya döktüm. Sonuç? Salgınları bilemiyorum ama genel olarak Batı merkezli ana akım tarih anlatısında yakın yüzyılların garip biçimdegömüldüğü kanaatim iyice pekişti. Bizim tarih dediğimiz şey baştan aşağı teleolojik (gayeye yönelik) çarpıtma mı? Belki.

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Karantina boyunca en sevdiğim saat hiç şüphesizsüren zaman dilimiydi Çünkü kuşlar, çünkü yağmur, çünkü rüzgar... Ah, o seslerin güzelliği, sessizlik yani!..