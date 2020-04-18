18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Korona günleri notları: Bırakın şu Luppo’yu!
HAŞMET BABAOĞLU
Korona günleri notları: Bırakın şu Luppo’yu!

Korona günleri notları: Bırakın şu Luppo’yu!

18.04.2020, Cumartesi
İnternet üzerinden ev eşyası alışverişinde patlama olmuş... Bazı gazeteciler bunu "insanlar sürekli evlerine eşya alıyor, böylece hayatlarına değişiklik getiriyor" diye anlatıyorlar. Medyamızın "insanları" bu kadarcık bir çevre işte! Bakliyat ve makarna için markete koşturanları ise sadece horlamak istediklerinde görüyorlar. Üç beş ev eşyası sitesinin satış oranını ve evde canı sıkılınca şımarıklık yapanları toplumun ta kendisi sanmak nasıl bir kafadır!.. Salgın günleri geçtikten sonra aynı kafayla devam eder miyiz, bilmiyorum ama "sade insan"a bu kadar uzak olmak bizi bitiriyor.

***

O malum gün... Yani 10 Nisan akşamı 22.00 ile 24.00 arası alışverişe koşanlar sosyal medyada bir endüstriyel kek olan Luppo ile damgalandı. O akşamı hatırladığımızda aklımıza elinde luppoyla kasa kuyruğunda bekleyen genç geliyor. Oysa koltuğun altına sıkıştırılmış pırasa demeti daha sarsıcıydı ama sosyal medyada algı üretmek için pırasa yeterince "genç" bir malzeme değildi. Zihnimizle hamur gibi oynanıyor ve biz de buna alet oluyoruz. Peki o iki saat içinde gerçekte ne satın alınmış? İpsos'un 31 ilde yaptığı araştırmaya göre tabii ki, en çok bakliyat, makarna ve un alınmış. Ekmek bile sonra geliyor.

***

Başkan Kennedy'nin yeğeni ve ünlü çevre avukatı ve eylemcisi Robert F. Kennedy jr. sert bir çıkış yaparak "Yetti artık Bill Gates!" dedi. "Seçilmemiş birinin bütün dünyaya sağlık politikası dikte etmesi olacak şey mi?" diye sordu. Haklıydı. Bunlar bizde pek konuşulup tartışılan şeyler değil ama Bill Gates gerçekten sıktı artık. Neredeyse her hafta muhtemel salgınlar üzerine ürkütücü bir açıklama yapıyor; parasını artık çok tartışmalı hale gelen Dünya Sağlık Örgütü'nü ayakta tutmaya harcıyor; aşı ve ilaç üretimine yönlendiriyor. R. F. Kennedy Jr. bütün bunları "mesihçi ve teknokratik bir sapkınlık" olarak gördüğünü de belirtti. Ama sonuçta ne olacak? Kennedy aşı karşıtlığıyla tanınıyor. O yüzden eğitimli kitleler Gates hakkında söylediklerine dönüp bakmayacak. Böylece dikkat çektiği şeyin üzeri örtülecek.

***

Bugünlerde ne dinlediğimi soruyor bazı okurlarım... Şunları sıralayabilirim: Göksel Baktagir, Dhafer Youssef ve Kalben'in yeni albümü...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Paniğin kontrolü küreselcilerin elinde... 17.04.2020 Cuma
Hayata nasıl dönülüyor? 16.04.2020 Perşembe
Üç dev örgüt 14.04.2020 Salı
Durduk... Önce bunu bilelim! 13.04.2020 Pazartesi
Altını çizdiğim satırlar-101 12.04.2020 Pazar
Korona günleri notları: İçimizdeki patırtı 11.04.2020 Cumartesi
Bu pişkin ecnebilik, bu sırıtkan çürüme... 10.04.2020 Cuma
Virüs bütün dünyaya öğretiyor 09.04.2020 Perşembe
Yılan başını kaldırıyor 06.04.2020 Pazartesi
Altını çizdiğim satırlar-100 05.04.2020 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA