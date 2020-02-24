İnsan, toplum, devlet...Hepsi için aynı kalan düsturlar; ilkeler, alınacak dersler var.mesela...Hele tarihi, asla!Önce bunları bir kenara kaydedelim.Sonra günlerin getirdiklerine göz atalım...

***

sabırlıdır, tahlil ederler,hesap kitapyaparlar ve zamanlarınıbeklerler.Ne demek istediğimi açabilmek için çok güncel bir örnek vereceğim...Rusya ve Ukrayna çatışmasının geleceğine ilişkin kaleme alınmış bir yazının bizi ilgilendiren bölümünü kısaltarak aktaracağım..."Rusya, Türkiye ile flört ederek NATO ile arasının açılmasına çalışıyor. Ancak Erdoğan'ın Türkiye'sinin uluslararası ilişkiler ajandasıdır. Çünkü yeni Osmanlı ve pan-Türkçü bir temele sahiptir." (Ukraine and Russia's Long Prophesised Road to Annihilation/ Insideover, 19/11/2019)

***

Dahası var...Torino Üniversitesi'nden Emanuel Pietrebon (aslında böyle yazılarda yazarların kimliği önemsizdir) şunları da söylüyor.ve böyleceRusya'nın dikkatini dağıtıp Doğu Avrupave Balkanlardaki etkisini daha fazla arttırmaçabalarının zayıflamasını istedi."Peki şimdi hangi noktadayız?bir yandan Doğu Avrupa yığınağını iyice yükseltirken(bizim üzerimizden)zamandayız.Bu bahar Doğu Avrupa'yı da çok konuşacağız.

***

Gelelim Çin'e...Bu söz ister istemez "şu virüs konusuna gelelim" anlamını da taşıyor.Virüs salgınının en sert şekilde tehdit ettiği iki ülke.(Çin'den gelecek400 milyar dolar anlaşması üzerinden)Virüs...Rusya'nın nerede duracağı da çok önemli."İpek Yolu"nu seven Rusya'yla nereye kadar gidebileceğini test etmek istiyor Derin ABD...Onu zaman gösterecek, belki hiç "" olmayacak.

***

Hegemonlar dünyasındakollamak zor iş.İnce çalışmak gerekiyor.Tıpkı onlar gibi...