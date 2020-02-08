Hepsi aldı yürüdü.İyi niyetliler de yalan habere karşıdoğruları söyleyerek mücadele edileceğinisanıyorlar. Oysa yalan haber veiddiaların cazibesigüçlü, hızı yüksek.Doğrular bu hızayetişemiyor. Yalaniddia düzeltildiğindedönüp ilgilenen kalmıyor...Önce bunubilelim. Sonra dakarşı karşıya olduğumuzdurumunbasit bir yalan fırtınasıdeğil, bilinçlibir "olduğunubilelim artık.

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Günlerdir çekmeceleri karıştırıyorum. Neden mi? Çünkübir sitede toplamayı düşünüyorum. Biraz da zamanla ve zamanın değişen ruhuyla hesaplaşma isteği sanki... Mesela dün dosyaların arasından 21 Kasım 2001'de SABAH'ta yayınlanmış bir yazımın kupürü çıktı. Şöyle başlıyor: "Farkındasınız değil mi? Kafayı büyüklüğe taktık....Küçük bir ev, küçük bir oda, küçük bir iş, küçük bir araba... Sanki küçük hep" Sizce geçen 19 yılda konuyu algılama biçimimiz ve tercihlerimiz değişti mi?

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Ne tuhaf!.. Kahveyi tadı kadar kokusuyla da seviyoruz. "" dendiğinde herkes kastedileni anlıyor. Hatta kahvenin kokusu tatmin ediyorsa, tadına fazla takılmayan çok insan var. Fakat çayda iş değişiyor. Burnunuayarlayanlar pek nadir. Oysa çaylar çeşit çeşit ve hepsi nasıl da güzel ve farklı kokar.

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Toplumsal zevk eğilimlerini (trend) ve modaları sadece günümüze ait bir şey sanıyoruz ya, çok yanlış.Ara ara Montanari'nin ""na göz atıyorum bugünlerde. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa ortaçağında birden bire "modası patlak vermiş ve bütün soylular mutfaklarına Alman aşçılar getirtmeye başlamışlar.bir hoşlar tabii; modaya uyup Alman aşçı getirtmiş fakat kısa süre sonra adamlara lazagna yaptırtmaya başlamışlar.

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Yemek deyince... Ümraniye sanayide çok şirin bir mekanı meraklısına duyurayım. Adı:Sadece pilav ve kavurma var. Pilav tartışılır ama taş fırın ve bakır sahanda pişen dana etinden kavurma enfesti.de vurgulayayım.