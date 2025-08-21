29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı kaç gün sürecek?

2025 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı
Kurban Bayramı Arife – 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün – 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Haziran 2025 Pazartesi
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba