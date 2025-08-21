Viral Galeri Viral Liste 29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı kaç gün sürecek?

29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı kaç gün sürecek?

29 ve 30 Ağustos yaklaşırken vatandaşlar, Zafer Bayramı'nın bu yıl hangi günlere denk geldiğini merak etmeye başladı. Öğrencilerin tatilde olması ve çalışan kesimin plan yapma ihtiyacı, araştırmaları hızlandırdı. Her yıl farklı günlere denk gelen bayramlar öncesinde bazı özel ve dini günler resmi tatil ilan ediliyor. Peki bu yıl 29 Ağustos ve 30 Ağustos resmi tatil kapsamına giriyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2025 08:20
29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı kaç gün sürecek?

2025 resmi tatiller listesi, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Sayılı günler kala plan yapmak isteyen çalışanlar ve öğrenciler, özellikle 29 ve 30 Ağustos'un hangi günlere denk geldiğini öğrenmek istiyor. Peki, bu yıl Zafer Bayramı resmi tatil kapsamında mı?

29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı kaç gün sürecek?

29 ve 30 Ağustos 2025 Hangi Günlere Denk Geliyor?

29 Ağustos 2025: Cuma

30 Ağustos 2025: Cumartesi

Hafta sonuna denk gelen bu tarihler, tatil planları için şimdiden göz önünde bulunduruluyor.

29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı kaç gün sürecek?

29 Ağustos Yarım Gün Mü?

Bazı çalışanlar, bayramın arifesinde yarım gün uygulaması olup olmadığını merak ediyor. 2025 yılında 29 Ağustos Cuma günü yarım gün uygulanmayacak, normal iş günü olarak geçiyor.

29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı kaç gün sürecek?

30 Ağustos Resmi Tatil Olacak

30 Ağustos, Türkiye'nin zafer ve bağımsızlık simgesi olan Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil ilan ediliyor. Vatandaşlar bu günü dinlenme, aile ve özel etkinliklerle değerlendirebilecek.

29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı kaç gün sürecek?

2025 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

Kurban Bayramı Arife – 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün – 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Haziran 2025 Pazartesi

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba

SON DAKİKA