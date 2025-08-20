Viral Galeri Viral Liste Aynadaki Yabancı dizisi ne zaman başlayacak? Aynadaki Yabancı’nın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Aynadaki Yabancı dizisi ne zaman başlayacak? Aynadaki Yabancı’nın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı çok yakında başlıyor. MF Yapım imzasını taşıyan "Aynadaki Yabancı", güçlü senaryosu ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden gündeme oturdu. Dizinin çekimlerinin nerede, hangi semtte yapıldığı merak ediliyor. Peki Aynadaki Yabancı dizisinin konusu ne olacak, oyuncuları kimlerden oluşuyor? İşte oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihi ile ilgili merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 16:23
Aynadaki Yabancı dizisi ne zaman başlayacak? Aynadaki Yabancı’nın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Televizyon ekranlarına damga vuracak yeni dizi geliyor! Estetikle yeniden doğan bir annenin sırlarla dolu hikayesini anlatan "Aynadaki Yabancı", güçlü kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla çok yakında atv'de başlayacak. Peki dizinin konusu ne, oyuncuları kimler, çekimler nerede yapılıyor ve ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Aynadaki Yabancı dizisi ne zaman başlayacak? Aynadaki Yabancı’nın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Aynadaki Yabancı Dizisinin Konusu Ne?

MF Yapım imzasını taşıyan Aynadaki Yabancı, "Akıl unutur, kalp unutmaz" sloganıyla ekrana gelecek. Dizinin merkezinde Azra adlı bir kadın yer alıyor. Dışarıdan kusursuz bir hayat sürdüğü düşünülen Azra, aslında büyük sırların gölgesinde yaşamaktadır. Kızıyla kaçmaya çalışırken ağır bir bedel ödeyen Azra, yeniden kavuşmak için yüzünü değiştirir ve bambaşka bir kimlikle evine dönmek zorunda kalır.

Aynadaki Yabancı dizisi ne zaman başlayacak? Aynadaki Yabancı’nın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu süreçte yolu, estetik cerrah Barış Saygıner ile kesişir. Azra'nın hem yüzü hem de kaderi değişirken, geçmişin karanlık sırları ve imkansız bir aşk onu zorlayacak en büyük sınav olacaktır.

Aynadaki Yabancı dizisi ne zaman başlayacak? Aynadaki Yabancı’nın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Dizinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Eda Toksöz oturuyor. Merakla beklenen yapımın güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Aynadaki Yabancı dizisi ne zaman başlayacak? Aynadaki Yabancı’nın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

🔹 Onur Tuna
🔹 Simay Barlas
🔹 Caner Topçu
🔹 Asuman Dabak
🔹 Kerem Arslanoğlu
🔹 Nazlı Senem Ünal
🔹 Emre Taşkıran
🔹 Ayten Soykök
🔹 Sara Yılmaz

SON DAKİKA