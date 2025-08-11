Güneşli, güzel bir gün başlıyor...Deniz süt liman...Her sabah nefis birkarşılıyor bizi; israfa kapı açmayan ama neşeli bir çeşitlilik...Artık klişeleşen o mısradaki gibi" bilen birileri hazırlıyor belli ki...Uyanan aileler, çiftler, tatilciler birer birer salona iniyorlar.Her sabah bu manzaraya bakıp içimden şöyle söyleniyorum...Onca para akıtıp bütün sabahı böyle suratsız ve"" davranışlarla geçirmek için mi tatillere çıkılıyor?Tek tük yüzü gülenler mi? Birkaç kadın var sadece gülümseyen; onlarınki de, hani durup dururken bir Instagram fenomeni havası...Nedenini tam bilemiyorum ama içimden bunları yazıp okurlarımla paylaşmalıyım, diye geçiriyorum.

***

Bakın, en ufak bir abartmam yok şu tabloda...sonra size ayrılan masadakiyerinize geçiyorsunuz...Fakat birden fark ediyorsunuz ki, şortlu beyefendi sandalyesinde bir ayağını altına almış, diğer ayağını da size doğru uzatmış, çayını yudumluyor...Toplumun az çok tatile para ayırabilen bütün kesimleri ve halleri var bu sahnenin içinde, öyle bir yerdeyim...Tv haberlerinde gösterilenden falan çok daha açık sözlü bir sosyoloji...

***

Şunu da not ettim zihnime...kahvaltıya yataktan kalktıkları gibi, hatta yüzlerini bile yıkamadan iniyorlar, üzerlerindeki tişört mü, şort mu, insan şüpheye düşüyor;Biraz sonra ailecek SUV'larına binip tenha bir koy aramaya çıkacaklar ama tam şu anda başlarını ağrıtan çocuklarını karılarına emanet etmişler, kahveden sonra yatırım hesaplarına göz gezdirmeyi planlıyorlar.

***

Google'ı açıyorsunuz...

Ohoo! Kahvaltı üzerine ne övgüler var.

Hafta sonları kahvaltı yapmak için gidilecek kilometrelerce uzaktaki mekanların tavsiyeleri...

Geçiniz...

Onları da görüyorum; kavga dövüş masadakileri yağmalayan tipler falan...

Ne oluyor bize?

***

NOT DEFTERİ



Hepimiz denize şişe atmaya mahkumuz. Zaten artık deniz de yok, yalnızca şişeler kaldı. ( ROMAIN GARY / Kadının Işığı )