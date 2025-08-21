Estetik ısrarı 2 çocuk annesinin sonu oldu! Liposuction ameliyatı sonrası acı olay
Gaziantep'te yağ aldırma operasyonu için özel bir hastaneye başvuran 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Burcu Hasgül, kanaması durdurulamayınca kaldırıldığı bir başka hastanede hayatını kaybetti. 'Liposuction' ameliyatı sonu olan talihsiz kadının daha önce de aynı hastanede meme küçültme ameliyatı olduğu öğrenildi.
Yurt dışında güzellik uzmanı olarak çalışan ve zaman zaman benzer ameliyatlar için Türkiye'ye hasta yönlendirdiği öğrenilen 2 çocuk annesi kadının ailesi hastaneyi suçlarken, hastane yönetimi ise, hastanın, kanamanın durmamasına neden olan faktör 8 adlı genetik rahatsızlığını doktordan gizlediği iddiasında bulundu.
Sabah'ın haberine göre Fransa'da yaşayan Burcu Hasgül, 4 Ağustos 2025 tarihinde Gaziantep'teki Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Dr. Ömer Bulut tarafından gerçekleştirilen liposuction ameliyatı sonrasında kanamasının durmaması üzerine yoğun bakım ünitesine alınarak kan nakli yapıldı, ancak kanama durmayınca 6 Ağustos 2025 gün başka bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tedaviye rağmen Hasgül kurtarılamadı.
Gaziantep Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilen biri 8 aylık, biri de 3 yaşındaki 3 çocuk annesi Hasgül'ün ailesi, Özel MMT Amerikan Hastanesi yönetimi ve ameliyatı gerçekleştiren doktorların ihmali olduğunu ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Savcılık kararıyla Burcu Hasgül'ün mezarı açılarak otopsi yapılmasına karar verildi. Aile, ihmali bulunan hastane ve doktorların cezalandırılmasını istedi. Öte yandan Burcu Hasgül'ün 5 yıl önce de aynı hastanede meme küçültme ameliyatı olduğu ortaya çıktı.
Yurt dışında güzellik uzmanı olarak çalışan ve zaman zaman benzer ameliyatlar için Türkiye'ye hasta yönlendirdiği öğrenilen 2 çocuk annesi kadını ameliyat eden doktorun ise hastanenin kadrolu doktoru olmadığı, dışarıdan hasta getirip ameliyat yaptığı öğrenildi.