Estetik ısrarı 2 çocuk annesinin sonu oldu! Liposuction ameliyatı sonrası acı olay

Sabah'ın haberine göre Fransa'da yaşayan Burcu Hasgül, 4 Ağustos 2025 tarihinde Gaziantep'teki Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Dr. Ömer Bulut tarafından gerçekleştirilen liposuction ameliyatı sonrasında kanamasının durmaması üzerine yoğun bakım ünitesine alınarak kan nakli yapıldı, ancak kanama durmayınca 6 Ağustos 2025 gün başka bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tedaviye rağmen Hasgül kurtarılamadı.