Sınıf belirleme kura çekimi ne zaman yapılacak? 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin sınıfları belli oldu mu? Şube belirleme kurası...

Kura sistemi 2024'te başladı, bu yıl da devam ediyor

MEB, ilk kez 2024 yılında uygulamaya aldığı kura sistemini bu yıl da sürdürüyor. Amaç ise şubelerin belirlenmesinde şeffaflığı artırmak ve tüm öğrenciler için adil bir dağılım sağlamak. Buna göre hem ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin şubeleri ve öğretmenleri hem de ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin şubeleri e-Okul sistemi üzerinden otomatik kura yöntemiyle atanacak.