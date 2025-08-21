Sınıf belirleme kura çekimi ne zaman yapılacak? 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin sınıfları belli oldu mu? Şube belirleme kurası...
2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken veliler ve öğrencilerin gündeminde sınıf belirleme süreci var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak kura ile ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin şubeleri ile öğretmenleri belirlenecek. Sonuçlar e-Okul sistemi üzerinden açıklanacak. Veliler ise "Sınıf belirleme kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor.
