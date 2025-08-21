Viral Galeri Viral Liste Sınıf belirleme kura çekimi ne zaman yapılacak? 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin sınıfları belli oldu mu? Şube belirleme kurası...

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken veliler ve öğrencilerin gündeminde sınıf belirleme süreci var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak kura ile ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin şubeleri ile öğretmenleri belirlenecek. Sonuçlar e-Okul sistemi üzerinden açıklanacak. Veliler ise "Sınıf belirleme kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2025 06:20
Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala, milyonlarca veli ve öğrenci gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sınıf belirleme kura sonuçlarına çevirdi. İlkokul 1. sınıfa adım atacak minik öğrenciler ile ortaokula başlayacak 5. sınıf öğrencilerinin şubeleri, kura yöntemiyle belirlenecek.

Kura sistemi 2024'te başladı, bu yıl da devam ediyor

MEB, ilk kez 2024 yılında uygulamaya aldığı kura sistemini bu yıl da sürdürüyor. Amaç ise şubelerin belirlenmesinde şeffaflığı artırmak ve tüm öğrenciler için adil bir dağılım sağlamak. Buna göre hem ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin şubeleri ve öğretmenleri hem de ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin şubeleri e-Okul sistemi üzerinden otomatik kura yöntemiyle atanacak.

Geçen yılki tarihler ipucu veriyor

Bakanlık geçtiğimiz yıl kura çekimlerini 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirmişti. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için de benzer bir takvimin izleneceği tahmin ediliyor. Kura çekimi, yine tamamen elektronik ortamda ve şeffaf şekilde yapılacak.

Sonuçlar e-Okul üzerinden açıklanacak

Kura işlemleri tamamlandığında, sonuçlar e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Veliler, e-Okul'a giriş yaparak çocuklarının şube ve öğretmen bilgilerini öğrenebilecek. Sonuçların açıklanma tarihi, okulların açılışına yakın bir döneme denk geleceği için velilerin süreci yakından takip etmesi önem taşıyor.

