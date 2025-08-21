Lausanne Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lausanne Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne Sport'a konuk oluyor. Süper Lig'de Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetle moral bulan "Kara Kartal", tur için avantaj yakalamak amacıyla sahaya çıkacak. İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Norveçli hakem Sigurd Kringstad yönetecek. Peki Lausanne Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2025 09:51