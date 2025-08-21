Viral Galeri Viral Liste Lausanne Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lausanne Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne Sport'a konuk oluyor. Süper Lig'de Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetle moral bulan "Kara Kartal", tur için avantaj yakalamak amacıyla sahaya çıkacak. İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Norveçli hakem Sigurd Kringstad yönetecek. Peki Lausanne Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2025 09:51
Beşiktaş, İsviçre deplasmanında mutlak galibiyet hedefliyor. Süper Lig'de Eyüpspor'u mağlup ederek moral bulan "Kara Kartal", Avrupa'daki serisini de sürdürmek istiyor. Takımda sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların durumu maç günü netlik kazanacak. Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, David Jurasek ve Ernest Muçi'nin durumu son kontrollerin ardından açıklanacak.

Maç Detayları

Lausanne – Beşiktaş mücadelesi 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak.

Kritik mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yeni Transferler Listede

Bu sezon kadroya katılan Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut, UEFA Konferans Ligi listesine dahil edildi. Siyah-beyazlılar, bu iki ismiyle hücum ve orta sahada daha fazla seçenek yaratmayı planlıyor.

Lausanne'ın Avrupa Yolculuğu

İsviçre temsilcisi Lausanne, Konferans Ligi'ne ikinci turdan başladı. Kuzey Makedonya ekibi Vardar'a ilk maçta 2-1 yenilen Lausanne, rövanşı 5-0 kazanarak üst tura yükseldi. Üçüncü turda Kazakistan ekibi Astana'yı ilk maçta 3-1, rövanşta ise 2-0 mağlup eden İsviçre takımı, play-off turuna adını yazdırdı.

