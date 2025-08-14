Yaşta değil tamam da, başta mı peki?

Beden zamanla zayıflıyor, yoruluyor, dönüşüyor...Günümüzün ticaret dünyası, bedenin çözülüşünü durduracağını iddia edip aklımızı ütülüyor.Aklımız dedim de...O ne hâlde?Sabahları bir parça daha "dinç" kalsın diye tempolu yürüyüşe çıkartabiliyor muyuz aklımızı?İmkânsız...Üstelik

***

Geçen günşöyle yazdı:Bak şimdi!Hiç itirazım yok.Tercihim ve zevkim hep bunlar oldu...Ama sade yağ veya soğuk sıkım hakiki zeytinyağı kaç lira, haberin var mı be hoca?

***

İşe bak!Daha yeni zeytinyağıyla ünlü bir markanın mağazasından çıkmışım...İster istemez aklım takılıyor; dönüp bir daha bakıyorum etiketlere:bir litresi 590 liraymış, yeni hasat mevsimine yaklaşıyoruz ya, indirim yapmışlar, 490 lira olmuş. 2 litreliğini çok ucuzlattık, hemen alın diyorlar; 800 lira.Hem hafif, hem faydalı...İnternette baktım...250 gramı 340 lira...bu yağfiyatları belki de ucuz sayılmalı...Bilemiyorum ki,

***

Ne yapsak!Aklımızı da boşversek mi?O da yavaş yavaş bulansa, bulanıklaşsa...Lakinaklımız değil mi?Duygularımızın tökezlediği yerde yardımımıza koşan baston da o...Akılsız duygu(!) bir felaket...

***

Youtube'da canlı yayın yaparken deprem başlayınca "Oğlummmmm, ne güzel deprem oluyor be" diye haz içinde dans etmeye başlayan fenomene dönmemiz işten bile değil...

Sıkı tutunmak zorundayız...

Nereye?

Aklımıza tabii...

***

NOT DEFTERİ



Bazen aklıma bir düşünce geliyor: "Acaba o zamanlar aklımı mı kaçırmıştım, aslında bir akıl hastanesinde miydim? Belki de hâlâ oradayım..." (F.DOSTOYEVSKİ / Kumarbaz)