Viral Galeri Viral Liste Rebiülevvel Ayı naşlıyor: Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel Ayı 2025’te bu ayın kaçında başlayacak?

Rebiülevvel Ayı naşlıyor: Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel Ayı 2025’te bu ayın kaçında başlayacak?

Hicri takvime göre yılın en anlamlı aylarından biri olan Rebiülevvel, Müslümanlar için derin bir manevi değere sahip. Bu ayın en özel gecesi ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğumunun idrak edildiği Mevlid Kandili olarak öne çıkıyor. Peki 2025 yılında Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor ve 12. gecesi hangi tarihe denk geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2025 09:00
Rebiülevvel Ayı naşlıyor: Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel Ayı 2025’te bu ayın kaçında başlayacak?

İslam aleminin mübarek aylarından biri olan Rebiülevvel, inananlar için derin bir manevi anlam taşıyor. Bu ayın en önemli gecesi olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği gün olarak idrak ediliyor. Peki 2025 yılında Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor ve Mevlid Kandili hangi tarihe denk geliyor?

Rebiülevvel Ayı naşlıyor: Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel Ayı 2025’te bu ayın kaçında başlayacak?

Rebiülevvel Ayı 2025'te Ne Zaman?

2025 yılında Rebiülevvel ayı, 24 Ağustos Pazar günü başlıyor ve 22 Eylül Pazartesi günü sona eriyor.

Rebiülevvel Ayı naşlıyor: Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel Ayı 2025’te bu ayın kaçında başlayacak?

Ayın 11. günü, yani 3 Eylül 2025 Çarşamba, Rebiülevvel'in 12. gecesi olarak kabul ediliyor.

Rebiülevvel Ayı naşlıyor: Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel Ayı 2025’te bu ayın kaçında başlayacak?

İşte o gece Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) doğumunun idrak edildiği Mevlid Kandili'dir. Müslümanlar bu geceyi dualarla, salavatlarla ve ibadetlerle geçirerek Peygamberimize olan sevgi ve bağlılıklarını ifade ediyor.

Rebiülevvel Ayı naşlıyor: Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel Ayı 2025’te bu ayın kaçında başlayacak?

Rebiülevvel Ayı Nedir?

Hicri yılın üçüncü ayı olan Rebiülevvel, sözlükte "bahar, bereket ve bolluk" anlamına geliyor. Arapça'da "rebî'" kelimesi hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. Tarih boyunca Araplar, havanın ılıman ve otlakların bol olduğu bu aylarda hayvanlarını otlatıp konakladıkları için ayları bu şekilde adlandırmışlardır.

SON DAKİKA