İşe bakın!İsrail'deki kamuoyu yoklamalarındakanaati hâkimmiş...Bizim ekran çubuklularına bunu anlatmakta nasıl zorlandığımızı hatırlıyorum da...Aylar boyuinanmışlar ve buradanne sonuçlar çıkarmışlardı.Nihayet bu ay yelkenleri indirdiler, gerçek kafalarına dank etti.

***

Bu arada farkındasınız, değil mi?bütün dünyayada az çok kabul ettirdi.Global medyaya bakın; yardım aşağı, yardım yukarı...Havadan yardımlar, karadan yardımlar, yardım sandıklarına koşuşturan insanlar...Bir tas un, bir avuç şeker alırken kurşunlanan insanlar...Kim kurşunluyor peki?Kim?

***

deseniz...Rapor üzerine rapor yazıyorlar...Ne yazıyor o raporlarda?Söyleyeyim...Aynen şöyle...Yaşanmaz hâle geldi... Mİ?Kim tarafından?Yine BM raporlarında şöyle laflar var:Nasıl? Bunu bir açsanıza...

***

Gördüğünüz gibi bambaşka bir saldırganlık ve soykırım türünün tanığıyız...

Dillerimiz tutulmuş hâlde izlemeye mecbur kalalım, sonra da unutalım isteniyor...

Gazze yerle bir edildikten, insanları sürüldükten sonra, tam o bölgede İsrail tarafından kabul edilmiş (üretilmiş, yetiştirilmiş) Arapların yönetiminde yeni bir "refah bölgesi" inşa edilmesi planlanıyor.

Bu alçaklığa tahammül edebilecek mi insanlık?

Mümkün mü?

***

NOT DEFTERİ



Mülksüz olmak, serdengeçti olmak romanlarda, filmlerde havalıydı da, hayat öyle değildi. Hayat tahkir edici bir teşhirci, cüzdanı yoklayan bir yankesici kadar insafsız ve çıplaktı. (CEM SANCAR / Nasreddin)