Anlamadığını anlamamak

Muhalefet üzerine yazmak istemiyorum. Hem çok yazdım hem de artık sıkıcı ve gayri ciddi buluyorum. Ama muhalefet her gün yeni bir skandalla gündem olmayı başarıyor. Biz de yazıyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim mağlubiyetini yorumlama biçimi hâlâ hiçbir şey anlamadıklarının en açık göstergesi. Kılıçdaroğlu seçimi kırsalda kaybettiğini düşünüyor. Çünkü köydekilere hükümet ayda 500 lira sosyal yardım yapıyormuş. O nedenle köylülerin ekonomik şartlardan haberi yokmuş. Yine köylülerin TRT dışında dünyayla bağlantıları olmadığı için de Kılıçdaroğlu'na oy vermemişler.

Evet gerçekten bunları söyledi. Bunları duyunca ben asıl Kılıçdaroğlu'nun dünyayla bağlantısı olmadığını düşünmeye başladım. Bir siyasetçi olarak bir sürü eksiğiniz olur ama toplumu tanımamak gibi bir kusurunuz varsa işte bunun tedavisi yoktur. Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu bir köye en son 30 yıl önce gitmiş gibi. Köylerde insanların devlet yardımıyla geçindiklerini ve kendi ekip biçtikleriyle hayatlarını sürdürdüklerini sanıyor olsa gerek.

Gerçi Rifkin meselesinde bu cehaletin köylerle sınırlı olmadığını da görmüştük. Kılıçdaroğlu, Rifkin'in internet üzerinden bağlanmasını anlatırken de benzer laflar etmişti. Kendisinin internet üzerinden yapılan görüşmelerden de yeni haberi oluyor sanırım. Durum böyle olunca köylerdeki insanları sadece TRT izliyor sanması da doğal.

Şimdi siz bu adaydan toplumu anlamasını ve seçimi kazanmasını bekliyorsunuz. Millete hakaret ettiğinin bile farkında değil. Hâlâ milleti cehaletle falan suçlayıp işin içinden sıyrılmanın derdinde.

Bence CHP'nin uzun süredir anlamadığı işte tam da bu. Toplumu imaj çalışmalarıyla, videolarla, kalp işaretleriyle, uçuk vaatlerle kandırılabilecek bir nesne olarak görüyorlar. Bu her türlü değerlendirmelerinde apaçık görünüyor.

Sayın Kılıçdaroğlu, bu millet köylüsünden kentlisine neyi neden oyladığını çok iyi biliyor. Millet her şeyin farkında olduğu için siz kaybediyorsunuz. HDP ile olan ilişkinizi de biliyor. Ortada doğru düzgün bir iktidar programınız olmadığını da görüyor. Milletin gözünden hiçbir şey kaçmaz.

Ama asıl sorun şu: Siz milleti hiç anlamadınız. Daha da beteri, anlamadığınızı da anlamadınız. Aynen böyle devam edin. Bu ilkel tavrınızı sürdürün. Kendi hatalarınızı topluma yükleyin. Toplum da size gereken cevabı aralıklarla veriyor zaten.

